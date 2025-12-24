A- A+

Educação Escolas estaduais de São Paulo vão adotar nova ferramenta de inteligência artificial em 2026 Professores poderão fotografar as redações escritas à mão, e o sistema fará automaticamente a conversão do texto

As escolas estaduais de São Paulo vão ter, a partir de 2026, acesso a mais uma ferramenta de inteligência artificial. A rede vai implantar, a partir de 2026, a tecnologia OCR (Optical Character Recognition — reconhecimento óptico de caracteres) como apoio à produção de redações na rede estadual de ensino.

A ferramenta permitirá a digitalização de textos manuscritos, convertendo a escrita cursiva dos estudantes em conteúdo digital.

Com o uso do OCR, professores poderão fotografar as redações escritas à mão, e o sistema fará automaticamente a conversão do texto, agilizando o processo de leitura, correção e devolutiva pedagógica.

De acordo com a secretaria, a tecnologia tem como objetivo otimizar o trabalho docente e fortalecer o acompanhamento da aprendizagem dos alunos.

O recurso foi testado em projeto-piloto no segundo semestre de 2025, envolvendo 79,8 mil estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, matriculados em 115 escolas da capital e da região metropolitana.

A partir de 2026, a funcionalidade será ampliada para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.

Em 2025, O Globo revelou que o governo de São Paulo adotou uma inteligência artificial para corrigir o dever de casa dos alunos da rede estadual. No estado, os alunos utilizam uma plataforma para fazer deveres de casa chamada TarefaSP.

Apenas no início deste ano letivo, quase 95 milhões de questões já foram resolvidas pelos estudantes. Todas as lições são baseadas nas aulas e no Currículo Paulista. Cada conjunto de questões deve ser liberado após a aula daquele assunto específico ser ministrada pelos docentes da rede. São nesses deveres que a inteligência artificial vai corrigir as questões discursivas que não valem nota.

