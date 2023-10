A- A+

EDUCAÇÃO Escolas particulares abrem inscrições para bolsões com até 100% de desconto nas mensalidades Provões ganham popularidade na rede privada de ensino e, em algumas unidades, a demanda mais do que dobrou ante o ano passado

Com o fim do ano letivo se aproximando, escolas particulares do Rio já se preparam para a chegada de 2024. Para atrair novos alunos, algumas redes estão com inscrições abertas para os provões que oferecem descontos nas mensalidades. E a procura tem sido grande: em algumas unidades, o número de candidatos para os processos seletivos de bolsas mais do que dobrou na comparação com o ano passado.

Os bolsões chegam em boa hora. Enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)— a inflação oficial do país, medida pelo IBGE — deve encerrar o ano em 4,93%, segundo o Boletim Focus, do Banco Central (BC), o reajuste das mensalidades escolares para 2024 deve ficar entre 7% e 9%.

A projeção é do economista André Braz, professor e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Braz acredita que o reajuste das escolas tradicionalmente vem acima da inflação média, e configura um aumento real para os consumidores. Alguns fatores impactam nesse cálculo, como o reajuste do salário dos professores e auxiliares de ensino, o dissídio e a convenção coletiva dos profissionais da Educação, os investimentos em tecnologia, o aluguel, as taxas e os impostos.

"A projeção de inflação para 2023 está em torno de 5%. O índice vai orientar as correções nas escolas, seguindo o padrão dos últimos anos. Em 2021 e 2022, ainda havia a questão da pandemia quando as escolas não praticaram reajustes ou davam descontos. Mas os efeitos da pandemia ficaram para trás."

No Matriz Educação, com escolas em bairros das zonas Norte e Oeste do Rio e em cidades da Baixada Fluminense, a procura pelo bolsão cresceu 128%, e mudou de perfil: antes, a maior parte dos candidatos eram alunos entrando no ensino médio, mas tem crescido as inscrições de alunos mais novos, ainda nos primeiros anos do ensino fundamental. É o que analisa o diretor-geral da rede, Hugo Carvalho.

Ele atribui a procura à melhora na economia, com a redução nos juros e a inflação mais controlada, dando algum alívio no orçamento das famílias.

"Temos uma melhora econômica e uma valorização da Educação. Até o ano passado, tínhamos alunos vindo de colégios mais caros, mas agora temos famílias trazendo seus filhos da rede municipal e de colégios privados menores e mais baratos. O quadro está aquecido" avalia.

Com 22 escolas na cidade do Rio e em outros sete municípios fluminenses, a rede Pensi registrou cerca de cinco mil inscritos para a primeira prova, realizada no último dia 16. Já o Tamandaré, com escolas na Zona Oeste, teve que encerrar as inscrições do provão da nova unidade do Recreio dos Bandeirantes por conta do volume de inscrições.

"Foram 1.100 candidatos, bem acima do que esperávamos. Deu “overbooking”" brinca Antônio Henrique Pinto de Souza, diretor da rede.

Pressão sob crianças requer cuidados

Inscrever o filho Pedro, de 10 anos, no bolsão da rede Matriz foi a saída da autônoma Flávia Fernandes Tognarelli, de 39, para manter o menino na rede privada de ensino. Ele está concluindo o 5º ano do ensino fundamental numa escola de bairro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde a família vive.

Com o orçamento apertado, ela e o marido, que trabalha como barbeiro, decidiram tentar um desconto via prova. Pedro errou apenas duas das 20 questões, e conseguiu 80% de bolsa.

"Calculamos que até R$ 400 conseguiríamos pagar, e com o resultado dele, o valor ficou em exatamente isso. Foi um alívio" diz a mãe: "Comecei a procurar escolas, mas as mensalidades estão muito caras. Sem conseguir a bolsa, eu infelizmente teria que matriculá-lo na rede pública."

Na hora de abordar o assunto com crianças e adolescentes, mães, pais e responsáveis precisam ficar atentos para não acabar transferindo responsabilidades e preocupações financeiras para os pequenos. É o que analisa o psicólogo Michel Fillus, professor da PUC-PR.

"As crianças e adolescentes ainda não têm condições de arcar com essa responsabilidade, nem de entender completamente, principalmente os menores, que se submetendo a uma prova estariam ajudando os pais de alguma forma. Essa transferência de responsabilidade não faz bem, e não pode ser colocado a frente do bem-estar deles" afirma.

Ele completa:

"O que pode ser feito é conversar com a criança e apresentar as possibilidades. Saber se ela tem vontade de estudar numa escola diferente, levá-la para conhecer o colégio, ouvir o que ela acha, e aí inscrevê-la para fazer a prova. E é importante que os pais expliquem que se ela não passar, não tiver um bom resultado, vai ficar tudo bem."

Veja as condições em algumas unidades

Pensi

No Pensi, as provas começaram esse mês e vão até dezembro. O próximo exame será no dia 7, com vagas em todas as unidades da rede. As bolsas são de até 50% e valem para todos os níveis da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, além das turmas de cursos livres, como os preparatórios para o Enem.

Alunos já matriculados na rede não podem concorrer. Todas as provas abordam conteúdos de Matemática e Português, e o número de questões varia conforme a série. As inscrições acontecem no site da escola (pensi.com.br/provadebolsa2024/), onde o edital também está disponível.

Elite

O bolsão da rede, com 24 unidades no Rio e em outras sete cidades, acontecerá no dia 7. Os descontos variam de 5% a 90%. As provas têm 25 questões de Português e Matemática, e valem para turmas do ensino médio, anos finais (6º ao 9º) até o pré-Vestibular e turmas livres.

Alunos mais novos, do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, podem fazer uma prova diagnóstica com 16 questões de Português e Matemática. As inscrições acontecem no site da escola (ensinoelite.com.br/bolsao2024/).

Tamandaré

A escola, com unidades em bairros da Zona Oeste, oferece bolsas para turmas do 3º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Os descontos são de até 100%, variando de acordo com o resultado da prova, que aborda questões de Português e Matemática.

As unidades Taquara, Pechincha e Pedro Correa aplicarão as provas nos dias 7 e 11 de outubro, enquanto a do Recreio acontecerá no dia 21. O número de bolsas oferecidas varia segundo a disponibilidade das vagas por turma e unidade. As inscrições podem ser feitas pelo site do colégio (tamandarejpa.com.br/wp2/).

Matriz Educação

O colégio oferece descontos de até 100%. Há vagas para turmas do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além de turmas livres de pré-vestibular e exames militares. Apenas alunos novos podem tentar o bolsão. As inscrições devem ser feitas no site da escola (matrizeducacao.com.br/).

A prova acontecerão no próximo dia 7, com questões de Português e Matemática, compatíveis com a vaga disputada. A rede tem unidades em Bangu e na Taquara, na Zona Oeste, e Madureira e Rocha Miranda, na Zona Norte, além dos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Intelecto

O colégio de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, oferece bolsas de até 100%, conforme a pontuação nas provas. As vagas são distribuídas entre as turmas do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, além de pré-vestibular e preparatórios para institutos militares.

As provas abordam questões de Português e Matemática. O próximo bolsão acontecerá no dia 28 de outubro. O edital com os conteúdos cobrados para cada série e o formulário de inscrição estão no site colegiocursointelecto.com.br/

Colégio Nossa Senhora da Penha

As provas para a escola da Penha, na Zona Norte, acontecerão nos dias 7 e 10 de outubro, e são abertas para futuros alunos e também estudantes já matriculados na escola. As inscrições acontecem no site da instituição (cnspenha.com.br/bolsao).

São cobradas 20 questões de Português e Matemática. Os descontos são de até 100%. No dia da prova, é preciso levar 2 fotos 3x4, declaração escolar ou boletim e 1kg de alimento não perecível.

ZeroHum

A escola, com 35 unidades nas regiões metropolitanas, dos Lagos e Serrana do Rio, oferece bolsas de até 100%. A prova é composta por 20 questões de Português e Matemática. As bolsas são destinadas a novos alunos que cursarão a partir do 5º ano do ensino fundamental. O próximo exame acontecerá no dia 7 de outubro. Os interessados podem se inscrever no site da escola (colegioecursozerohum.com.br).

