ACORDO UE-MERCOSUL
'Escolhemos o comércio justo em vez das tarifas', diz chefe da UE em Assunção
Declaração foi feita durante cerimônia de assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul
Ursula von der Leyen discursa em cerimônia de assinatura do acordo UE-Mercosul - Foto: LUIS ROBAYO / AFP
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou, neste sábado (17), que a União Europeia e o Mercosul escolhem "o comércio justo em vez das tarifas" em declarações prévias à assinatura histórica, em Assunção, de um acordo bilateral de livre comércio.
"Escolhemos uma parceria produtiva e de longo prazo em vez do isolamento e, acima de tudo, pretendemos oferecer benefícios reais e tangíveis" aos cidadãos, afirmou.
O presidente anfitrião, Santiago Peña, elogiou, por sua vez, que ambos os blocos tenham escolhido "o caminho do diálogo" e "a cooperação".