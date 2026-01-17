Sáb, 17 de Janeiro

ACORDO UE-MERCOSUL

'Escolhemos o comércio justo em vez das tarifas', diz chefe da UE em Assunção

Declaração foi feita durante cerimônia de assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul

Ursula von der Leyen discursa em cerimônia de assinatura do acordo UE-MercosulUrsula von der Leyen discursa em cerimônia de assinatura do acordo UE-Mercosul - Foto: LUIS ROBAYO / AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou, neste sábado (17), que a União Europeia e o Mercosul escolhem "o comércio justo em vez das tarifas" em declarações prévias à assinatura histórica, em Assunção, de um acordo bilateral de livre comércio.

"Escolhemos uma parceria produtiva e de longo prazo em vez do isolamento e, acima de tudo, pretendemos oferecer benefícios reais e tangíveis" aos cidadãos, afirmou.

O presidente anfitrião, Santiago Peña, elogiou, por sua vez, que ambos os blocos tenham escolhido "o caminho do diálogo" e "a cooperação".

