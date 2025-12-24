A- A+

Tecnologia eSIM no Brasil: adoção cresce com celulares 100% digitais; veja como usar no iPhone Air Modelo da Apple foi lançado recentemente no país e conta com maior espaço interno para bateria

Os celulares com eSIM, a versão eletrônica do chip físico, vêm conquistando cada vez mais adeptos no Brasil. De acordo com as operadoras de telefonia móvel, cerca de 20% das novas ativações de linhas móveis já são feitas com a forma totalmente digital no país.

O movimento acontece com a chegada de smartphones que contam apenas com a possibilidade de conexão às redes 5G por meio do eSIM, como o iPhone Air, lançado recentemente pela Apple. Hoje, ele é o único aparelho nessa modalidade vendido no Brasil.

Aparelhos apenas com eSIM, como o iPhone Air, contam com uma série de vantagens, que vão desde mais espaço interno para uma bateria maior até melhor resistência à água e à poeira, por terem menos aberturas.

Com mais “espaço” interno, por não contar com a bandeja de chip físico, a Apple conseguiu, por exemplo, desenvolver seu iPhone mais fino, com apenas 5,64 mm de espessura e peso de 165 gramas. Como base de comparação, o iPhone 17 Pro tem espessura de 8,75 mm e pesa 204 gramas.

Além disso, com o eSIM, a linha pode ser ativada via QR Code ou pelo aplicativo da operadora, eliminando a necessidade de ir a uma loja ou trocar cartões físicos.

Bateria

A ausência do slot para eSIM libera área interna que pode ser usada para uma bateria maior, sensores mais eficientes ou melhorias em desempenho. Segundo testes, a bateria do iPhone Air é cerca de 35% maior em relação ao iPhone 17.

Resistência

Menos aberturas no aparelho reduzem pontos de entrada para líquidos e partículas, aumentando a durabilidade do smartphone.

Segurança

Outro ponto importante destacado por empresas e especialistas é a maior segurança. O eSIM não pode ser removido fisicamente, dificultando o uso do aparelho roubado e reduzindo fraudes com a troca de chip.

Facilidade para quem viaja

O iPhone Air permite contratar planos internacionais ou locais diretamente no aparelho, sem a necessidade de comprar chips físicos no exterior.

A maior parte dos smartphones intermediários e premium vendidos no mercado já conta com a possibilidade de uso do eSIM, mesmo mantendo o chip físico.

Outro benefício dos aparelhos com eSIM é o suporte a múltiplas linhas no mesmo dispositivo. É possível armazenar vários perfis de eSIM e alternar entre linhas pessoal e profissional. O usuário ainda pode nomear os diferentes chips eletrônicos.

Como instalar

Antes, é preciso estar conectado a uma rede Wi-Fi.

Pelo aplicativo da operadora: É necessário baixar o app da operadora, fazer login e selecionar a opção de ativar o eSIM.

Via QR Code: Vá em Ajustes e toque em Celular. Depois, selecione Adicionar eSIM e Usar QR Code. Escaneie o código fornecido pela operadora e siga as instruções na tela para concluir a ativação.

Transferência de outro aparelho: Também é possível transferir o eSIM de outro iPhone. Vá em Ajustes; e Celular e toque em Adicionar eSIM. Escolha Transferir de iPhone Próximo e mantenha os dois aparelhos próximos e desbloqueados. Depois, confirme a transferência nos dois dispositivos.

Como é o iPhone Air:

O iPhone Air custa a partir de R$ 10.499 na versão com 256 GB de armazenamento e chega a R$ 13.499 na opção com 1 TB de memória interna. A tela do Air tem 6,5 polegadas.

O iPhone Air traz o mesmo chip (A19 Pro) do iPhone 17 Pro. Assim, para uso em redes sociais, aplicativos em geral e fotos, o Air entrega potência equivalente à do Pro. A diferença é que o Pro, por ter um núcleo a mais em sua placa gráfica (GPU), consegue oferecer maior desempenho em tarefas mais pesadas, como edição de vídeo.

No conjunto de câmeras, o iPhone Air traz um sensor traseiro de 48 megapixels, capaz de registrar fotos em alta resolução e com boa performance em baixa luz. Ele oferece dois níveis de zoom óptico, suficientes para o uso cotidiano.

Na câmera frontal, o iPhone Air estreia — assim como o Pro — o sistema Center Stage (Enquadramento Central), que utiliza inteligência artificial para manter o usuário sempre enquadrado durante videochamadas, ajustando-se automaticamente conforme ele se movimenta.

Para vídeo, o Air grava em 4K a 60 quadros por segundo, assim como o Pro. Quanto maior o número de quadros, maior a nitidez e a fluidez das imagens.

Veja também