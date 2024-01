A- A+

LOJAS Espaço colaborativo de Carnaval é inaugurado no RioMar Recife Localizado no Piso L2, artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa comercializam fantasias e adereços

A edição de Carnaval da loja colaborativa Artesanato de Talentos será inaugurada no próximo sábado (06), no Shopping RioMar Recife.

Com valores que variam de R$ 10,00 a R$ 350,00, o espaço, localizado no Piso L2, próximo à Decathlon, conta com mais de 1 mil itens expostos para venda.

Entre as opções estão brincos, tiaras, hot pants, sombrinhas personalizadas, máscaras, sandálias e fantasias, para crianças e adultos. No local, o cliente pode também encomendar peças customizadas, sob medida.

A loja fica em funcionamento até o dia 10 de fevereiro, Sábado de Zé Pereira. Durante o período, a expectativa é gerar cerca de R$ 100 mil em vendas, para incrementar a renda dos 19 empreendedores locais participantes. Entre eles está Neide Pessoa, de 59 anos, morada de Brasília Teimosa, que faz parte do coletivo Arte em Família.

“O projeto é uma oportunidade de mostrarmos nosso trabalho em um espaço de grande movimentação e visibilidade. Além da renda extra conquistada na loja, os clientes ficam com nossos contatos e fazem encomendas durante o ano todo”, conta a artesã.

A iniciativa é uma parceria entre o shopping, Instituto Fecomércio e Instituto JCPM.

A diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes, explica que o projeto valoriza a produção e a criatividade das pessoas que residem no entorno do shopping.

“Com a ação incentivamos também práticas sustentáveis, com a confecção com materiais reaproveitáveis, e fortalecemos sobretudo o empreendedorismo feminino. Esses são atributos importantes que agregam valor aos produtos comercializados, somado a qualidade e originalidade das peças”, destaca Lúcia.

Com a parceria com a Fecomércio, os participantes recebem capacitações sobre gestão, montagem de vitrine, precificação, atendimento ao cliente, marketing digital, entre outras.

“Com as qualificações e mentorias, fortalecemos a qualidade técnica e a autoestima para que os empreendedores conquistem autonomia para alavancar seus negócios”, pontua a secretária-executiva do Instituto Fecomércio, Wilma Fonseca.

