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valorização Espaço de artesanato deve fortalecer empreendedorismo feminino no Litoral Sul Inauguração da Loja LEME, em São José da Coroa Grande, tem como objetivo valorizar o trabalho artesanal de mulheres

O empreendedorismo feminino deve ganhar um reforço no Litoral Sul do estado. Nesta sexta-feira (9), deve ser inaugurada a Loja LEME, no município de São José da Coroa Grande, que tem como objetivo valorizar o trabalho artesanal e fortalecer a autonomia econômica de mulheres da região.

A proposta é inserir essas mulheres no mercado, ampliar a comercialização de peças produzidas por elas, estimular a participação em feiras, fortalecer redes de contato e abrir caminhos para novos negócios. O projeto inicia suas atividades com 16 mulheres da região da Mata Sul, que atuam em diferentes técnicas, do barro ao bordado.

Além do Litoral Sul, a iniciativa dialoga com artesãs do Agreste, da Mata Norte e de outras regiões de Pernambuco, promovendo integração, troca de saberes e expansão de mercados. Segundo Fátima Lessa, que está à frente da iniciativa, o artesanato passou a ocupar um lugar estratégico na economia, sendo reconhecido como um produto de valor agregado, capaz de gerar renda, autonomia e dignidade.



Histórico

À frente da iniciativa está Fátima Lessa, cuja trajetória começou ainda em 1989, quando iniciou o trabalho com grupos femininos no município de Cupira. Em 2007, o trabalho ganhou forma institucional com a criação da Arte Cupira, que hoje reúne mais de 100 mulheres produzindo e gerando renda através do artesanato. Desde os anos 2000, as artesãs marcam presença na Fenearte e, em 2026, completam 25 anos de participação contínua.

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