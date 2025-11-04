A- A+

TURISMO Espaço Iberia aposta em experiências imersivas para conectar Espanha ao Brasil Aérea espanhola inaugura espaço em SP e se prepara para lançar voo direto entre o Recife e Madrid

São Paulo (SP) — Até 30 de novembro, o nº 777 da Rua Oscar Freire, em São Paulo, se transforma em um pedaço da Espanha no Brasil. Essa é a proposta do Espaço Iberia, aberto nessa segunda-feira (3) pela companhia aérea espanhola em um dos principais endereços da capital paulista.

No local, com visitação gratuita mediante reserva antecipada [saiba como agendar no final do texto], os visitantes poderão participar de atividades imersivas como experimentar as poltronas de um Airbus A350 e degustar os menus servidos a bordo pela Iberia, pilotar um avião em um simulador de voo e conhecer a quase centenária história da aérea por meio de realidade virtual.

O local ainda conta com uma exposição dos uniformes usados pelos funcionários da companhia ao longo dos anos, e uma seção dedicada a LaLiga, o Campeonato Espanhol de futebol.

Outras opções de imersão no espaço incluem degustação de vinhos, presuntos e outros produtos típicos da gastronomia espanhola, além de showcookings, encontros com ex-jogadores, conversas com chefs renomados, apresentações musicais e de humor e outros espetáculos típicos da cultura do país ibérico.

O diretor global de Desenvolvimento de Redes da Iberia, André Alves, destaca que a ideia do espaço é trazer o produto ofertado pela companhia para perto dos clientes.

“É um espaço que expõe os assentos, a comida, os uniformes. Queremos investir muito no Brasil, temos um potencial de crescimento”, pontua.

André Alves ainda ressalta que a companhia prevê investir 6 bilhões de euros até o ano de 2030, sobretudo na aquisição de frota, aproveitando o momento do mercado de aviação, que vive um crescimento no pós-pandemia.

“Somos líderes nos principais mercados em que estamos presentes. A Iberia tem visto um crescimento enorme de mercado, a demanda voltou com força e estamos bem posicionados”, completa.

O presidente da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), Eduardo Loyo, ao parabenizar a Iberia pelo espaço, ressaltou o trabalho de promoção do destino Pernambuco em mercados internacionais, sob o slogan "Naturalmente incrível".

“Estamos fazendo um trabalho muito grande de divulgação de Pernambuco, mostrando o que temos a oferecer. Não queremos um voo internacional só para dizer que tem, queremos que o voo seja sustentável. Em janeiro, completamos dois anos de conversas com a Iberia sobre como viabilizar esse voo. Estamos muito animados”, comenta.

Uma das principais atrações do Espaço Iberia é o simulador de voo | Foto: Iberia/Divulgação

No espaço, os visitantes também podem conhecer os uniformes usados pelos funcionários da companhia | Foto: Iberia/Divulgação

Espaço Iberia fica aberto até 30 de novembro, com visitação mediante agendamento | Foto: Iberia/Divulgação

O espaço fica na Rua Oscar Freire, nº 777, em São Paulo | Foto: Iberia/Divulgação

Recife-Madrid

A inauguração do Espaço Iberia em São Paulo, o quarto promovido pela companhia fora da Espanha, ocorre às vésperas do início das operações do voo direto entre o Recife e Madrid.

Três frequências semanais da Iberia irão conectar a capital de Pernambuco à capital espanhola a partir de 13 de dezembro. No começo do próximo ano, esse número subirá para cinco voos por semana.

Para o primeiro semestre de 2026, a Iberia ainda programa 30 mil assentos na rota entre o Recife e Madrid. O voo é uma aposta da companhia e do governo do estado para fortalecer a conexão entre os dois destinos.

“Achamos que esse voo vai ter muito sucesso tanto para os europeus fazerem turismo no Nordeste quanto para os brasileiros irem para a Europa”, complementa o porta-voz da Iberia André Alves.

Para Eduardo Loyo, o novo voo reflete o momento de expansão da malha aérea internacional de Pernambuco.

“Pernambuco hoje é o hub internacional do Norte e Nordeste. Com essa rota da Iberia, passamos a ter nove destinos internacionais e 12 rotas, porque alguns são operados com mais de uma aérea. São 40 voos internacionais por semana conectando o mundo ao nosso estado. Estamos confiantes nesse crescimento sólido que vem sendo construído”, arremata o presidente da Empetur.

A rota Recife-Madrid será operada pelo Airbus A321XLR, primeiro da categoria a ser usado comercialmente no mundo. O modelo mantém os padrões de conforto característicos de voos longos, totalizando 182 assentos.

Os voos entre a capital pernambucana e a espanhola, neste primeiro momento, serão operados às segundas, quartas e aos sábados.

Além do Recife, a Iberia inaugura em janeiro de 2026 a rota Fortaleza-Madrid. As duas operações no Nordeste se juntam às rotas já existentes de São Paulo e Rio de Janeiro para a capital espanhola.

Com essas operações, o Brasil será o único país da malha de longo curso da Iberia com voos para quatro destinos diferentes, o que representa um crescimento na conectividade entre o mercado brasileiro e a Europa.

Espaço Iberia

O Espaço Iberia funciona de domingo a domingo, até 30 de novembro, das 11h às 20h, na Rua Oscar Freire, nº 777, em São Paulo.

As reservas são gratuitas, mas devem ser feitas antecipadamente por meio do site www.espacioiberia.com/pt-br.

*O jornalista viajou a convite da Iberia

Veja também