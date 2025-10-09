Espaço Sebrae na Rua estará no Rec'n'Play 2025

A- A+

Entre os dias 15 e 18 de outubro, a cidade do Recife sediará a sétima edição do Rec’n’Play (RNP). Com o tema “O Futuro é de quem faz”, um dos realizadores do evento, o Sebrae-PE, levará palestras e ativações que tem como foco a educação empreendedora, direcionada a professores e estudantes.

Com a proposta de abertura a novos mercados e aperfeiçoamento profissional e acadêmico, o Sebrae vai trazer caravanas de todas as regiões do estado. A expectativa é que centenas de empreendedores, professores e estudantes aproveitem as atividades.

Segundo Thiago Vieira, especialista em Inovação do Sebrae, outras experiências com foco na cultura e na educação como ferramenta de transformação estarão em destaque. Ele ressalta a participação de projetos de todo o estado abordando aspectos como aprendizado de idiomas, sustentabilidade urbana, soluções digitais, economia circular, movimento mangue beat, uso de cordel no ensino escolar e cocriação de habilidades e competências protagonistas.

“Acreditamos no empreendedorismo, na inovação, na tecnologia e na promoção da educação de qualidade como pilares estratégicos para o desenvolvimento sustentável. Investir nesses eixos é fundamental para impulsionar o crescimento territorial, gerar oportunidades de emprego e renda, fortalecer a cidadania e construir um futuro mais justo e competitivo para todos”, diz Murilo Guerra, superintendente do Sebrae Pernambuco.

O acesso ao Rec’n’Play aberto ao público em geral, mas é preciso se inscrever no site para participar das atividades, como palestras e rodas de conversa.

