Produto Interno Bruto

Espanha: PIB cresce 0,8% no 4º trimestre ante em relação aos três meses anteriores

Na comparação anual, o PIB espanhol avançou 2,7% entre outubro e dezembro

Bandeira da EspanhaBandeira da Espanha - Foto: Pexels

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,8% no quarto trimestre de 2025 em relação aos três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira, 26, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O resultado confirma a estimativa preliminar do fim de janeiro. Na comparação anual, o PIB espanhol avançou 2,7% entre outubro e dezembro, levemente acima do cálculo inicial de 2,6%.

