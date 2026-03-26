Produto Interno Bruto
Espanha: PIB cresce 0,8% no 4º trimestre ante em relação aos três meses anteriores
Na comparação anual, o PIB espanhol avançou 2,7% entre outubro e dezembro
O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,8% no quarto trimestre de 2025 em relação aos três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira, 26, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O resultado confirma a estimativa preliminar do fim de janeiro. Na comparação anual, o PIB espanhol avançou 2,7% entre outubro e dezembro, levemente acima do cálculo inicial de 2,6%.