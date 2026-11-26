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MUNDO Espanhol Pablo Hernández de Cos sucederá a Lagarde à frente do Banco Central Europeu Hernández de Cos, que atua como diretor do Banco de Pagamentos Internacionais (BPI) em Basileia, na Suíça, presidiu o Banco da Espanha de 2018 a 2024

O ex-governador do Banco da Espanha Pablo Hernández de Cos, de 55 anos, sucederá à francesa Christine Lagarde como presidente do Banco Central Europeu (BCE), informaram fontes diplomáticas à AFP nesta quinta-feira (26).

Hernández de Cos, que atua como diretor do Banco de Pagamentos Internacionais (BPI) em Basileia, na Suíça, presidiu o Banco da Espanha de 2018 a 2024.

Segundo vários diplomatas, os países da zona do euro o preferiram ao holandês Klaas Knot. Segundo uma destas fontes, os Países Baixos acabaram aderindo à candidatura do espanhol, que já contava com o apoio-chave da França e da Alemanha.





No fim de outubro, Lagarde anunciou sua saída antecipada da presidência do BCE, que será efetivada em 7 de fevereiro de 2027. A sucessão de Lagarde era um dos principais temas da cúpula europeia, iniciada nesta quinta-feira.

A nomeação do presidente do banco emissor do euro, a moeda de 21 países, deve ser validada formalmente ao final de um processo que inclui consultas com o Parlamento Europeu e com o Conselho de Governadores do BCE.

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