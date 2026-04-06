A- A+

Imposto de Renda Especialista alerta para erros no Imposto de Renda que podem levar contribuintes à malha fina Crescimento de investimentos aumenta a necessidade de atenção na declaração; erros simples podem gerar inconsistências com a Receita Federal

Com o início do período de entrega do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025, especialistas reforçam a importância de atenção no preenchimento da declaração para evitar inconsistências que possam levar o contribuinte à malha fina da Receita Federal.

O alerta ganha ainda mais relevância diante do crescimento do número de pessoas físicas no mercado financeiro. Segundo dados da B3, Pernambuco registrou 167.954 contas no mercado acionário em março de 2026, um aumento de 6,39% em relação aos anos anteriores, quando foram contabilizadas 134.819 contas em 2024 e 143.433 em 2025.

De acordo com a sócia e líder regional da XP no Norte e Nordeste, Larissa Falcão, o avanço no número de investidores exige maior atenção às obrigações fiscais relacionadas aos investimentos.

“Os pernambucanos estão cada vez mais presentes no mercado financeiro, mas ainda existem muitas dúvidas sobre como declarar corretamente esses ativos. Erros simples podem gerar inconsistências e levar à malha fina”, explica.

A especialista destaca que a declaração pré-preenchida, disponível tanto no Programa Gerador da Declaração quanto no aplicativo Meu Imposto de Renda, pode facilitar o processo, mas não elimina a necessidade de conferência dos dados.

“A ferramenta ajuda bastante, mas o contribuinte continua responsável pelas informações. É fundamental revisar tudo antes do envio”, reforça.

Entre os principais erros cometidos pelos investidores, estão o uso incorreto de alíquotas em operações financeiras, falhas na utilização da nota de corretagem e a classificação equivocada de operações, como day trade e swing trade. Também são comuns a omissão de prejuízos, custos operacionais e a falta de informação sobre ativos recebidos por doação ou herança.

Outro ponto de atenção é a declaração de investimentos no exterior. Contribuintes que possuem aplicações internacionais devem informar corretamente os rendimentos e os impostos pagos fora do país, evitando divergências com a Receita Federal.

Para reduzir o risco de erros, a orientação é buscar o acompanhamento de um profissional especializado. O apoio de um contador pode garantir maior segurança na apuração de ganhos, na compensação de prejuízos e no cumprimento das exigências legais, além de auxiliar na interpretação de mudanças na legislação.

A recomendação dos especialistas é que o contribuinte não deixe a declaração para a última hora e revise cuidadosamente todas as informações antes do envio, evitando problemas futuros com o Fisco.

Veja também