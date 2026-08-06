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MULTIMODAL NORDESTE 2026 Especialista aponta estratégias para reduzir os impactos nos fretes da Ásia para o Brasil Assunto foi abordado em palestra do Conecta Multimodal 2026

O terceiro e último dia do Conecta Multimodal 2026, nesta quinta-feira (6), começou com a palestra "Como reduzir os impactos da geopolítica e da sazonalidade nos fretes internacionais da Ásia para o Brasil", ministrada pelo chief commercial officer da Scan Global Logistics - América Latina, Igor Muniz. O Conecta Multimodal é o espaço oficial de conteúdo da Multimodal Nordeste, realizada no Recife Expo Center, com apresentação e correalização da Folha de Pernambuco e do Movimento Econômico.

Durante a palestra, Igor Muniz abordou as influências geopolíticas nos fretes internacionais e suas oscilações no cenário político internacional, especialmente na rota do Extremo Oriente da Ásia, que engloba países como China, Japão, Indonésia e Malásia.

"A ideia da palestra é munir os importadores de informações importantes na tomada de decisão no período mais adequado e que não onere tanto a operação de todos", disse Muniz.

Fatores

Durante a apresentação, Igor Muniz elencou fatores que demandam a atenção dos importadores como o mercado e a capacidade, os riscos externos e a operação global. Um exemplo citado pelo palestrante foi a respeito do Estreito de Ormuz, que tem enfrentado bloqueios parciais, ameaças e fortes restrições de navegação devido a uma escalada de conflitos envolvendo o Irã e os Estados Unidos.

"A oferta de capacidade sem acompanhamento da demanda leva o frete internacional a níveis mais baixo. Mas quando tem uma disrupção dessa, como está acontecendo hoje no Estreito de Ormuz, que não afeta diretamente as rotas que atendem o Brasil, mas afeta indiretamente o custo do petróleo, que é a principal bactéria-prima que compõe o combustível", explicou.

Soluções

Como forma de contornar as dificuldades na importação, Muniz sugeriu estratégias para importadores, como manter um estoque mínimo e construir parcerias com companhias marítimas, visando minimizar os impactos das disrupções no transporte.

"Quando a gente conhece o perfil da casa dos clientes, a gente tenta buscar para eles melhores contratos, condições, apresentando um perfil de mercadoria que tal empresa trabalha para que a companhia, de acordo com aquele volume, consiga dar uma função mais efetiva. É uma forma estratégica de se pensar pra sair um pouco pra frente dos seus componentes e ter uma condição um pouco mais competitiva", disse.

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