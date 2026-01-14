A- A+

Inteligência artificial Especialista diz que o uso de IA no marketing será uma tendência de mercado para 2026 Segundo o especialista, essa ferramenta tem a capacidade de unir automação, escala e personalização

No Brasil, oito em cada dez profissionais de marketing já utilizam Inteligência Artificial em suas estratégias, segundo pesquisa do IAB Brasil. O dado revela que a tecnologia já faz parte da rotina das empresas. Para Felipe Pereira, cientista da computação e pesquisador na área de administração, esse movimento de digitalização no setor de marketing tende a se intensificar ainda mais nos próximos anos, pois essa ferramenta tem a capacidade de unir automação, escala e personalização.





“A IA não é mais algo distante ou experimental”, explica Pereira. “Processos que antes exigiam grandes equipes e altos investimentos hoje podem ser realizados com mais agilidade e precisão. A IA permite que marcas façam mais, em menos tempo, sem perder qualidade”.

Entre as principais tendências do mercado está o avanço da Realidade Aumentada (RA) e da Realidade Virtual (RV), que aproximam o ambiente digital da experiência física.

A criação de conteúdo assistida por IA também ganha espaço e transforma a forma como textos, imagens e vídeos são produzidos. Contudo, para Felipe Pereira, a tecnologia não substitui a criatividade humana. “Ela acelera o processo, mas a visão estratégica e a emoção continuam sendo humanas”, reforça.

O especialista chama atenção ainda para uma mudança importante no comportamento do consumidor. Levantamento divulgado pelo Estado de Minas, com base em pesquisa da Simbis, aponta que mais de 58% dos brasileiros já percebem o uso de Inteligência Artificial nas interações com marcas, especialmente em atendimentos automatizados e recomendações personalizadas.

Nesse contexto, ganha força a otimização para motores de busca generativos (GEO ou GSO). “Não basta aparecer nos buscadores. É preciso ser relevante também nas respostas geradas por inteligência artificial”, pontua Felipe.

Para capacitar profissionais a usarem essas ferramentas, Felipe Pereira promove um novo treinamento marcado para a próxima quinta-feira (15), no Sebrae no Recife, que terá como destaque “As 7 Melhores IAs para bombar seu Instagram, turbinar seu marketing e multiplicar suas vendas”. O encontro acontecerá das 19h às 21h40, com valor simbólico de R$35,00 + 1 kg de alimento que será revertido para instituições de caridade.

