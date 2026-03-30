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Especialista explica maiores erros que um investidor pode cometer ao entrar no mercado de franquias

Existem perguntas que devem ser feitas antes de assinar o contrato, como: a franquia garante exclusividade na região? Há fornecedores obrigatórios? Se o empreendedor quiser sair do negócio, haverá restrições?

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Ralph Fontes, advogado especialista em franchising, explica que muitos investidores ignoram perguntas fundamentais antes de assinar o contrato de franquiaRalph Fontes, advogado especialista em franchising, explica que muitos investidores ignoram perguntas fundamentais antes de assinar o contrato de franquia - Foto: Divulgação

Dados da Associação Brasileira de Franchising, divulgados em março deste ano, indicam que o segmento de franquias teve um crescimento nominal de 10,5% em 2025. No entanto, é preciso tomar cuidado antes de investir, pois existem riscos jurídicos e contratuais que muitas vezes passam despercebidos na fase de decisão e podem inviabilizar a operação.

Segundo Ralph Fontes, advogado especialista em franchising, a empolgação com a marca e com as projeções de faturamento costuma fazer muitos investidores ignorarem perguntas fundamentais antes de assinar o contrato, como: a franquia garante exclusividade na região, ou a própria marca pode vender no mesmo território pela internet? Existem fornecedores obrigatórios? E, se o empreendedor quiser sair do negócio no futuro, será fácil vender sem restrições?

Muitos investidores, por exemplo, não analisam a Circular de Oferta de Franquia (COF) e o contrato com antecedência real. Esse é um erro central, já que a legislação exige a entrega prévia da COF, documento que reúne informações sobre a rede, regras da operação, obrigações financeiras e histórico da franquia.

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Outro erro no mercado de franquias é não checar a exclusividade territorial e a concorrência da empresa em canais digitais. Hoje, é fundamental entender se a franqueadora pode vender dentro da mesma região por meio de e-commerce, aplicativos, marketplaces, inside sales ou outros canais digitais, o que pode impactar diretamente o faturamento da operação local.

Além disso, o franqueado precisa entender qual tipo de atividade poderá ser considerada concorrente, por quanto tempo a restrição pode valer e qual é o alcance do dever de sigilo sobre know-how, processos operacionais e base comercial da franquia.

Algo que muitos franqueadores também ignoram é a avaliação sobre os fornecedores obrigatórios. Mais do que a existência de fornecimento homologado, o investidor precisa verificar se há imposição de compras, cotas mínimas, limitação de negociação e qual o impacto direto dessas regras sobre custos, margem de lucro e capital de giro.

Por fim, um grande erro é não validar metas, suporte prometido e viabilidade econômica real da operação. Além das taxas de franquia e royalties, o investidor precisa avaliar metas, eventuais penalidades contratuais, nível de suporte operacional, treinamento oferecido, perfil do ponto comercial, concorrência local e necessidade real de capital de giro.

Ignorar esses fatores pode levar o empreendedor a entrar no negócio com uma visão incompleta dos riscos e da sustentabilidade financeira da operação.

*Com informações da assessoria

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