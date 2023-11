A- A+

RECOMENDAÇÕES Especialista orienta como se reorganizar financeiramente Plataforma do programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, também traz dicas para que beneficiados não voltem a se endividar

Seja para comprar uma casa, viajar pelo mundo, educar os filhos ou se aposentar com segurança, a organização é o caminho fundamental para atingir seus objetivos financeiros de longo prazo. Tomar decisões conscientes sobre como usar seu dinheiro não só oferece segurança e tranquilidade, mas é fundamental para eliminar preocupações e ansiedades.

A professora da área de negócios da Wyden Petra Fernanda destaca a importância da agilidade para renegociar dívidas. “Ao se deparar com uma fatura que você não pode pagar, é importante renegociar a dívida rapidamente, procurando a instituição financeira para avaliar as melhores opções de refinanciamento”, lembra ela.

A professora acrescenta que juros como os que incidem sobre cheque especial e cartão de crédito, por exemplo, estão entre os maiores do mercado financeiro. “Caso você aguarde o mês seguinte, a fatura já estará com valores ainda mais exorbitantes e isso comprometerá toda a sua vida financeira”, explica.

Avaliar as finanças, estabelecer metas e implementar estratégias fazem parte do processo de tornar a vida financeira mais equilibrada e saudável. Ao revisar os gastos, pode se identificar áreas em que está gastando mais do que deveria, por exemplo. “Isso permite ajustar seus hábitos de gastos, reduzir desperdícios e direcionar seu dinheiro para onde realmente importa”, descreve a especialista.

Petra destaca que, nessa jornada de reorganização, o consumo consciente é essencial e cita algumas dicas práticas que podem ajudar no planejamento. “Evite desperdícios. Escolha cartões sem tarifas, evite o uso de muitos cartões e não comprometa mais de 30% da sua renda com cartão de crédito”, aconselha

A profissional também recomenda reconsiderar serviços por assinatura e controlar as contas de consumo como energia elétrica, água, combustível e alimentação, que são essenciais. “Ferramentas que registram os ganhos e gastos, como planilhas e aplicativos, podem ser uma boa forma de recomeçar seu planejamento financeiro”, afirma.

Desenrola Brasil

O Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, possibilita aos brasileiros negativados a renegociação de dívidas. A renegociação pode ser realizada pela internet, acessando-se a conta gov.br. Mas é necessário ser nível prata ou ouro. Caso a conta seja nível bronze, é preciso aumentar os níveis de segurança para ter mais acesso aos serviços digitais.

Os elegíveis a esse programa são as pessoas físicas com renda bruta mensal de até dois salários-mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Estes poderão negociar suas dívidas com desconto.

Petra Fernanda enfatiza, ainda, como a educação financeira deve estar presente no dia a dia das pessoas. “É importante que os brasileiros que procuram esse serviço não voltem novamente a cair nessa situação de inadimplência e endividamento”, adverte.

O programa, inclusive, conta com cursos de educação financeira presentes dentro da plataforma. São vídeos disponibilizados aos usuários mostrando como evitar novas situações de endividamento e de restrição de crédito. “É importante que todos tenham acesso de forma simples a conteúdos que ajudem na organização financeira familiar”, finaliza a professora.

