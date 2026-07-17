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Economia Especialista percorre o país para orientar contadores sobre impactos da Reforma Tributária Palestra aborda estratégias para ampliar atuação profissional diante das novas regras fiscais

TA implementação da Reforma Tributária e o crescimento do empreendedorismo no Brasil têm ampliado a demanda por profissionais preparados para orientar empresas diante das mudanças no sistema tributário. Nesse contexto, a consultora e mentora tributária Aline Portela realizará uma série de palestras em Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo para discutir os desafios e as oportunidades gerados pela nova legislação.

Com o tema "Posicione-se na Era da Reforma Tributária", o encontro é voltado para contadores, consultores e demais profissionais da área tributária que buscam fortalecer sua atuação em um cenário de mudanças nas regras fiscais.

O debate ocorre em um momento de expansão dos pequenos negócios. Dados do Sebrae, elaborados a partir de informações da Receita Federal, mostram que o Brasil registrou 1,59 milhão de novos Microempreendedores Individuais (MEIs) entre janeiro e abril de 2026, crescimento de quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os MEIs representam 78% das empresas abertas no país neste ano.

Além do aumento no número de empreendedores, a Reforma Tributária avança para uma nova etapa de implementação. A partir de 3 de agosto, empresas enquadradas no regime regular deverão preencher, nos documentos fiscais eletrônicos, as informações referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), exigindo adaptação de processos internos e maior preparação técnica.

Segundo Aline Portela, esse cenário amplia o papel estratégico dos profissionais da contabilidade.

"A empresa não procura mais apenas alguém para cumprir obrigações fiscais. Ela precisa de um profissional que consiga interpretar as mudanças da legislação, antecipar impactos e orientar decisões que influenciam diretamente a operação do negócio. A Reforma Tributária ampliou o espaço para uma atuação mais estratégica da contabilidade", afirmou.

Durante a palestra, a especialista defenderá que o domínio técnico continua sendo essencial, mas precisa ser acompanhado de posicionamento profissional e construção de autoridade para atender às novas exigências do mercado.

"Toda grande mudança tributária cria novas oportunidades para quem está preparado. O profissional que consegue comunicar sua especialidade, demonstrar segurança e oferecer direcionamento passa a ser lembrado quando o empresário precisa tomar decisões importantes. Posicionamento não é apenas marketing; é a construção de confiança em um momento de transformação do mercado", destacou.

Além dos impactos da Reforma Tributária, o evento abordará temas como consultoria tributária, estratégias de posicionamento, precificação de serviços e construção de autoridade profissional, com foco na ampliação da atuação dos contadores em um mercado em transformação.

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