Reforma tributária Especialistas ministram curso sobre Reforma Tributária para notários no Recife O evento acontece nos dias 19 e 20 de agosto, das 14h às 17h, no Auditório do Empresarial Isaac Newton, localizado na Ilha do Leite

Com a aprovação da Reforma Tributária, que começa a ser implementada gradualmente em 2026, o cenário jurídico-tributário brasileiro passa por grandes mudanças. Para ajudar os notários a se prepararem para essa nova realidade, será realizado um curso focado nos impactos da nova legislação. O evento acontece nos dias 19 e 20 de agosto, das 14h às 17h, no Auditório do Empresarial Isaac Newton, localizado na Ilha do Leite, no Recife.

O curso será ministrado pelo advogado tributarista e professor da Faculdade de Direito do Recife, Eric Castro e Silva, e pela vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Dorgivânia Arraes. A iniciativa da Associação dos Notários e Registradores de Pernambuco (Anoreg-PE) tem como objetivo qualificar e orientar os profissionais sobre as novas regras.

Dividido em cinco módulos, o curso vai abordar os pontos cruciais que afetarão as operações diárias dos notários e registradores, assim como os procedimentos necessários com a entrada em vigor das mudanças. O foco será na interpretação e aplicação prática das novas diretrizes, visando permitir que os profissionais atuem com segurança e em conformidade com a legislação que se aproxima.

