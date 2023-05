A- A+

A crença de que sempre há a possibilidade de ser premiado alimenta apostadores do Recife, que fazem suas "fezinhas" na Lotérica Lotoshopping, localizada no Shopping Recife, que rendeu dois acertadores na quina da Mega Sena dessa quinta-feira (11).

Na manhã desta sexta-feira (12), na expectativa pela vitória, algumas pessoas compareceram à loterica. Foi o caso de José Mauro, de 69 anos, que também já acertou a quadra Mega Sena e vive a expectativa de sair com o prêmio mais uma vez: "Já que algumas pessoas já ganharam nessa lotérica, quem sabe eu não ganho também? Só posso esperar pelo melhor".

Outro apostador que resolveu tentar sua sorte na lotérica nesta sexta foi Flávio Pereira, de 40 anos, que foi ao local pagar uma conta e aproveitou para investir na Mega Sena.

"Eu costumo apostar no bolão do trabalho porque isso é sagrado. Mas não sou muito ligado em coisas assim, só aposto às vezes. Mas vim pagar uma conta e aproveitei para fazer um jogo, vai que dou sorte", revelou.

Enquanto alguns não possuem muitas expectativas, Júnior Bezerra, de 43 anos, revelou que está confiante pela vitória na Quina: "Costumo jogar todos dias. Nem sempre a gente ganha, mas, de vez em quando vem. Toda vez que eu jogo, coloco 100% de expectativa", disse.

Júnior relatou ainda que alia a sorte com a astrologia, sempre apostando os mesmos números para, como ele mesmo colocou, "potencializar" suas chances.

"Sempre jogo na Quina com os mesmos números. Aprendi isso com uma astróloga, que me ensinou a potencializar meus números todos os dias. Então sempre que posso estou por aqui", afirmou o apostador.

E, como sempre, enquanto alguns comemoram, outros lamentam a derrota. "Eu nunca dou sorte com coisas assim mesmo. Mas é claro que gostaria de ter vencido, ainda mais sabendo que duas pessoas ganharam aqui. É uma pena mesmo, mas faz parte", lamentou, brincando, Paula Braga, de 55 anos, que foi à lotérica conferir as dezenas da aposta que havia feito.



Além dos dois ganhadores do Recife, outros dois pernambucanos acertaram a quina do concurso 2.591 da Mega-Sena e cada um recebe R$ 31.279,23. No País, foram 116 apostas.

