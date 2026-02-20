A- A+

TECNOLOGIA Esqueça Apple, Microsoft, Google e Meta: veja qual é a maior rivalidade do mundo da tecnologia OpenAI e Anthropic protagonizaram na Índia mais um capítulo do antagonismo de cinco anos das duas companhias de inteligência artificial

A Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial (IA) de Nova Délhi, na Índia, que termina nesta sexta (20), reuniu governantes, pesquisadores e big techs para promover debates sobre a tecnologia e servir de palco para anúncios de investimentos no Sul global.



Mas o evento foi além: ele jogou luz sobre a maior rivalidade atual do mundo da tecnologia, que envolve OpenAI e Anthropic. Duas das principais companhias de IA do mercado, elas disputam os mesmos territórios, ofertam produtos parecidos e brigam pelos mesmos investimentos — além de carregarem uma rixa histórica.

Na quinta (19), ao final da sessão principal, que teve palestras de nomes como Sundar Pichai, CEO do Google e Emmanuel Macron, presidente da França, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, incentivou que todos segurassem as mãos e posassem para fotos.



Brad Smith, presidente da Microsoft, Alex Wang, chefe de IA da Meta, Demis Hassabis, chefe de IA do Google e o próprio Pichai seguiram prontamente. Mas chamou a atenção que Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, se recusaram a dar as mãos, mantendo os punhos fechados no ar.

O gesto é a materialização de uma rivalidade construída nos últimos anos, e que esquentou nas últimas semanas. Durante o SuperBowl, a Anthropic exibiu um comercial televisivo no qual criticava a OpenAI por começar a exibir anúncios publicitários no ChatGPT. "Os anúncios estão chegando à IA, mas não ao Claude", dizia a propaganda. Segundo o BNP Paribas, o Claude aumentou em 6,5% o número de usuários após o comercial.





Altman retrucou no X, chamando o anúncio de desonesto e enganoso, e acusando o Claude, o chatbot da Anthropic, de ser um produto para “pessoas ricas”. No Fórum Econômico Mundial, Amodei também havia afirmado que não precisava maximizar o engajamento de 1 bilhão de usuários.

Isso tudo soa como reprise de outras disputas no mundo da tecnologia, como Apple contra Microsoft, Apple contra Google, Google contra Microsoft, Google contra Meta e Apple contra Meta. Mas, em todos esses casos, as gigantes mantêm laços mais complexos do que disputas podem fazer acreditar. Apple e Microsoft entraram em acordo para levar o Office ao iPhone. A empresa da maçã também vai utilizar o Gemini, do Google, como IA do celular da Apple. Já o Google vai fornecer chips de IA para a Meta. E a companhia de Mark Zuckerberg tem os modelos Llama nas plataformas da Microsoft.

Além disso, cada uma dessas empresas é dominante em uma área: a Apple tem hardware, o Google tem buscas e o maior sistema operacional móvel do mundo, a Meta domina as redes sociais e a Microsoft é uma potência corporativa. Tudo isso é o oposto do que acontece com OpenAI e Anthropic. Eles oferecem os mesmos produtos (chatbots e modelos avançados de IA), disputam o mesmo território (ser a primeira gigante pura de IA do mundo), concorrem pelos mesmos investidores e buscam o caminho para estancar a perda de dinheiro.

— O que está em jogo na rivalidade das duas é o futuro, que promete remodelar completamente a internet, como trabalhamos, etc. Isso é uma janela singular que acontece a cada 30 anos. Ninguém vai deixar passar qualquer milímetro — afirma Anderson Soares, diretor e cofundador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás.

O ChatGPT ainda é o líder entre os chatbots, mas está perdendo espaço para concorrentes. Segundo a empresa de dados Apptopia, a ferramenta da OpenAI saiu de 69,1% em janeiro de 2025 para 45.3%. Embora o Claude esteja longe do topo da lista, ele lidera na métrica de engajamento: 34,7 minutos de uso. “O ChatGPT criou a categoria, mas à medida que alternativas viáveis foram surgindo, os usuários naturalmente diversificaram seu conjunto de ferramentas”, afirmou Tom Grant, vice-presidente de pesquisa da Apptopia.

De fato, o Claude caiu no gosto de um dos grupos que mais usa IA. Com produtos como o modelo Claude 4.6 Sonnet e o agente Claude Cowork, a companhia de Amodei está entre as favoritas dos desenvolvedores.

— A OpenAI ainda domina a parte dos chatbots, mas a Anthropic ganhou tração com desenvolvedores e clientes corporativos. As farpas trocadas começaram a ganhar cada vez mais relevância — explica Diogo Cortiz, cientista cognitivo e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Foi justamente na área de desenvolvimento onde a OpenAI conseguiu dar uma rasteira recente na rival. A Anthropic foi a primeira a ter contato com Peter Steinberger, criador do agente de IA OpenClaw. No entanto, a empresa decidiu ameaçar judicialmente o desenvolvedor. No domingo (15), Sam Altman anunciou a contratação do austríaco pela OpenAI.

Guerra dos números

Para manter o ritmo de desenvolvimento e contratações, ambas companhias vêm buscando quase os mesmos investidores. Nesta quinta, a Bloomberg afirma que a OpenAI deve receber um novo aporte de US$ 100 bilhões, o que deve elevar o seu valor de mercado para US$ 850 bilhões. É uma cifra gigante perto da rival, que levantou US$ 57 bilhões recentemente e foi avaliada em US$ 380 bilhões.

Por trás desse dinheiro, há muitos nomes em comum: Sequoia Capital, Altimeter Capital, Blackstone, MGX, JPMorgan, Amazon, Nvidia e Microsoft estão entre os nomes que investiram ou estudaram alocar recursos nas duas empresas. Historicamente, não é comum que investidores apostem em rivais diretos do mesmo setor, mas, dadas as incertezas e promessas da IA, tanto OpenAI como Anthropic passaram a lutar não apenas pelo dinheiro dos mesmos clientes, mas também dos mesmos financiadores.

Nesse campo, melhorar os balanços pode ser um trunfo, e a OpenAI parece encontrar mais dificuldade.

Segundo o Wall Street Journal, a Anthropic espera atingir “break even” pela primeira vez em 2028, enquanto a OpenAI prevê que suas perdas operacionais serão de US$ 74 bilhões daqui a dois anos. A dona do ChatGPT também espera gastar cerca de 14 vezes mais dinheiro do que a Anthropic antes de atingir a lucratividade em 2030.

A OpenAI prevê operar com margens menores nos próximos cinco anos, mas também realiza mais investimentos em data centers e chips. A Anthropic renunciou a certos modelos de IA, como aqueles que geram vídeos e imagens, para manter a operação mais enxuta. Nesta quinta, o instituto de pesquisas Epoch AI publicou que a companhia de Amodei deve alcançar o mesmo nível de receita anualizada da rival até o meio do ano.

Rivalidade na origem

No caso de OpenAI e Anthropic o apetite comercial está no centro da rivalidade. A empresa de Amodei foi fundada em 2021 por 15 dissidentes da OpenAI, que acreditavam que Sam Altman estava sacrificando o desenvolvimento seguro da tecnologia por ambições comerciais.

Segundo o “New York Times”, o então fundador da Anthropic e outros pesquisadores da OpenAI foram à diretoria da companhia para tentar expulsar Altman — o fracasso do “golpe” resultou na saída dos profissionais e na fundação da Anthropic. Fundada em 2015 como um laboratório de pesquisas, a OpenAI foi se transformando em uma entidade comercial até receber um investimento de US$ 1 bilhão da Microsoft, um marco na história da companhia, mas que aprofundou as diferenças dentro da entidade.

No período, Amodei se recusou a lançar publicamente o GPT-2, primeiro modelo de linguagem da OpenAI que impressionou o campo da IA. Na Anthropic, ele só decidiu tornar o Claude público depois do boom do ChatGPT. Para Amodei, o risco de desenvolver IA sem as proteções necessárias significaria um risco para a humanidade. Foi assim que ele cunhou a ideia de uma “IA constitucional”, que embute nos modelos de IA uma lista de princípios que devem ser seguidos fielmente.

Assim como Altman, no entanto, Amodei abandonou as visões mais distópicas sobre a IA em anos recentes, para focar nos benefícios para a humanidade — e para os seus negócios. Na semana passada, Mrinank Sharma, pesquisador de segurança da Anthropic, pediu demissão da empresa por preocupações em relação à tecnologia.

“O mundo está em perigo. E não apenas por causa da inteligência artificial ou das armas biológicas, mas por causa de toda uma série de crises interligadas que estão se desenrolando neste exato momento”, escreveu Sharma.”, escreveu ele no X.

Soa como algo que Amodei teria dito sobre a OpenAI em 2021.

