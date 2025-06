A- A+

TECNOLOGIA Esta é a frase que você nunca deve dizer ao seu chefe, segundo a inteligência artificial Ao conversar com um superior, existem algumas expressões que devem ser evitadas para não causar uma má impressão no interlocutor

Uma pesquisa em diversas ferramentas de inteligência artificial identificou a pior frase que um profissional pode dizer ao seu gestor — e como substituí-la por abordagens que fortalecem a relação de trabalho. A análise, que cruzou dados de comunicação corporativa em diversos países, aponta que algumas expressões podem prejudicar irremediavelmente a imagem do funcionário, mesmo quando ele tem razão.

Ao ser consultada, a IA apresenta diferentes alternativas para lidar com determinadas situações no ambiente de trabalho e fornece informações sobre frases que não são recomendadas em uma conversa entre um funcionário e alguém que ocupa um cargo hierárquico superior.





De acordo com os dados coletados pela IA, um colaborador nunca deveria dizer ao seu chefe: “Isso não é meu trabalho”, pois essa frase pode soar como falta de colaboração e dar a impressão de que o funcionário não está disposto a assumir responsabilidades ou trabalhar em equipe — mesmo que ele tenha razão em sua posição.

Para evitar o uso dessa frase direta e negativa, é preferível optar por alternativas que não provoquem rejeição, como por exemplo: “Não estou familiarizado com essa tarefa, mas posso tentar ou ajudar no que for possível.”

Outra sugestão da IA é utilizar uma abordagem como: “Você pode me confirmar se isso faz parte das minhas responsabilidades? Assim posso organizar melhor minhas prioridades.”

Confira as frases que você deve evitar dizer ao seu chefe

"Isso não é meu trabalho";

"Não sei";

"Sempre fizemos assim";

"Não posso";

"É culpa do [colega/outro departamento]";

"Estou muito ocupado";

"Não me pagam o suficiente para isso";

"Não é justo";

"Isso não vai funcionar";

"Não tenho tempo para isso".

Além de evitar essas frases em conversas com superiores, é importante manter uma comunicação assertiva e desenvolver previamente algum nível de autorregulação emocional para evitar falhas e mal-entendidos.

As frases mais eficazes para fechar um negócio, segundo a IA

As ferramentas também permitem identificar padrões em diversas áreas do cotidiano, como no momento de fechar negócios, em que determinadas frases podem facilitar acordos vantajosos para ambas as partes.

Um exemplo apontado pela IA é: “Estamos prontos para dar andamento? Posso encaminhar o contrato imediatamente se for de seu interesse.”

Essa frase combina a confirmação do interesse do cliente com uma ação imediata para concretizar a venda.

Outra alternativa eficaz pode ser: “Com todas essas vantagens, não é fácil ver que essa é a solução ideal para o problema?”

Aqui, a frase busca reforçar o valor da proposta e a satisfação do cliente.

Mais uma sugestão da IA para fechar negócios seria: “Você gostaria de começar o processo de implementação ainda hoje?”, o que convida a outra parte a dar um passo concreto com base no que foi discutido anteriormente.

