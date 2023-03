"Está na mão dele", diz Haddad sobre entrega do arcabouço fiscal a Lula

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que irá apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta sexta-feira (17) os cenários do projeto do novo arcabouço fiscal – proposta que busca substituir o atual teto de gastos como ferramenta de controle dos gastos públicos.

Haddad afirmou que a decisão de divulgar ou não o arcabouço fiscal nesta mesma data cabe ao presidente da República.

"Está na mão dele, a decisão é dele. A Fazenda cumpriu seu cronograma. Vamos entregar a entregar cenários e ele encaminha" disse Haddad, ao chegar ao ministério após reunião do Conselho Nacional de Política Energética.

A reunião da tarde desta sexta-feira terá a presença dos ministros da área econômica: Geraldo Alckmin (Indústria) e também vice-presidente, Simone Tebet (Planejamento), e Esther Dweck (Gestão). O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também participa.

A ideia é do arcabouço é criar um mecanismo que evite um descontrole das contas públicas.

A regra atual, do teto de gastos, impede desde 2017 que a maioria das despesas do governo cresça em um ritmo mais acelerado que a inflação do período.

Os detalhes da proposta são mantidos em sigilo.

