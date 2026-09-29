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NEGÓCIOS Estácio Recife promove debates sobre educação financeira, inteligência artificial e empreendedorismo Programação gratuita acontece desta quinta-feira (30) até sexta-feira (2) e integra a Semana Nacional da Área de Negócios

A Universidade Estácio de Sá Recife realiza, entre esta quarta-feira (30) e sexta-feira (2), a Semana Nacional da Área de Negócios, que integra a programação gratuita da Jornada Acadêmica “Conviver é Revolucionário”.



O evento reúne estudantes, professores e interessados em temas relacionados ao universo dos negócios para três noites de palestras, realizadas no auditório da instituição, na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1678, bairro do Prado, Zona Oeste do Recife, com início sempre às 19h.

A programação começa nesta quarta-feira (30), com a palestra “Educação Financeira e Redução de Desigualdades”, ministrada pela professora mestre Lara Regia. A atividade propõe uma reflexão sobre a relação entre conhecimento financeiro e a redução das desigualdades.

Na quinta-feira (1), será a vez da professora e mestra Roberta Aragão apresentar o tema “Gestão e Inteligência Artificial: como as decisões influenciam pessoas e oportunidades”. A palestra aborda a aplicação da inteligência artificial à toma.

Encerrando a programação, na sexta-feira (2), o professor mestre Djean Menezes conduz a palestra “Empreendedorismo Social como Instrumento de Transformação Social”. O encontro discutirá o empreendedorismo social como ferramenta para promover mudanças na sociedade e estimular iniciativas com impacto social.

A Semana Nacional da Área de Negócios faz parte da Jornada Acadêmica “Conviver é Revolucionário”, iniciativa que busca ampliar o debate acadêmico e aproximar estudantes e interessados de discussões contemporâneas relacionadas à formação profissional e à sociedade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do formulário (neste link).

*Com informações da assessoria de imprensa

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