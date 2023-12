A- A+

Evento Estacionamento gratuito no Centro de Convenções para público da 30ª Agrinordeste Vagas estão gratuitas estes sábado (2) e domingo (3)

Em sua 30ª edição, a Agrinordeste, que acontece no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), tem o estacionamento gratuito para todo o público que visitar a feira nestes dois últimos dias do evento, sábado (2) e domingo (3).



Esta é a primeira feira que a feira contempla um fim de semana, tendo iniciado na última quinta-feira (30), das 10h às 21h. São esperados mais de 50 mil visitantes. Para participar, é necessário se inscrever no site agrinordeste.com.br, onde também consta a programação completa.

