Estado destina R$6 milhões para impulsionar transformação digital de micro e pequenas empresas

O Governo de Pernambuco lançou nesta quarta-feira (28) o edital do Transforma PE com investimento de R$6 milhões durante um evento no Porto Digital. A iniciativa será destinada para micro, pequenas e médias empresas com o objetivo de incentivar a modernização de negócios tradicionais por meio de soluções tecnológicas em parceria com startups e instituições de pesquisa.

Durante o evento de lançamento, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Montenegro, destacou que o Transforma PE é mais uma iniciativa que faz parte dos esforços do Governo do Estado em aproximar mais o ecossistema de inovação das demandas da população. “A transformação digital permite maior eficiência operacional, inovação e expansão de mercado. É a transformação do meu processo, seja o meu processo de venda, de logística, de contratação de pessoas. É um fator chave para a competitividade das empresas”, afirmou a secretária.

O edital vai promover a concessão de um bônus tecnológico de até R$100 mil por empresa. O documento prioriza cadeias produtivas estratégicas para o Estado em cada ciclo de submissão. O primeiro deles acontece entre os dias 28 de maio e 18 de agosto onde poderão participar empresas dos setores de gesso,leite, confecção, aquicultura e fruticultura.

O programa também prevê pontuação adicional para as empresas com líderes mulheres e para as que possuem sede no Agreste e no Sertão. A decisão contribui para a desconcentração regional da inovação e para a inclusão produtiva no interior.

Empresas interessadas devem submeter suas propostas por meio da plataforma da Facepe, a AgilFap, em parceria com startups ou Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação de Pernambuco (ICTs-PE). Os recursos poderão ser utilizados para aquisição de equipamentos, contratação de serviços especializados, passagens, diárias e outros itens de custeio ou capital.

O Transforma PE é gerido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), e utiliza recursos do Fundo Inovar, operado pela Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE).

O que é transformação digital?

Dentro da programação do evento de lançamento do Transforma PE, o público presente conferiu a palestra Transformação Digital, com Helda Barros, docente dos Programas de Pós-graduação em Design e em Engenharia de Software na CESAR School. Durante a atividade, Helda destacou o porquê da transformação digital ser tão importante para a empresa de base tradicional. “Muitas empresas vêm usando soluções digitais como se fosse transformação digital. Mas muitas vezes essas soluções são apenas uma digitalização ineficiente do que já acontece no físico. São momentos em que, por exemplo, a gente vai substituir um prontuário físico para o prontuário digital”, pontuou. “A transformação digital é você conseguir usar dados de uma forma inteligente, fazendo com que esses dados sejam informações, eles sejam conhecimento. É você saber de fato o que você precisa saber como ter dados de quem são as pessoas envolvidas no seu negócio ou no seu serviço, como é que essas pessoas precisam receber as informações. É usar esses dados como estratégia do seu serviço”, completou a especialista.

Ainda na ocasião, a secretária de CT&I, Mauricelia Montenegro, destacou que em Pernambuco, especialmente nas regiões do Agreste e Sertão, muitos pequenos e médios negócios encontram dificuldades para implementar soluções digitais que impactem fortemente em seu crescimento. “Neste contexto, o programa Transforma PE surge como um mecanismo de apoio a essas empresas, promovendo conexão com instituições capacitadas para auxiliar na transformação digital dos seus processos produtivos", pontuou a gestora.

