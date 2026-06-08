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BRASIL Estado do Rio tem mais de 540 vagas em concursos públicos em diferentes áreas; confira Pasta da Saúde e Instituto de Assistência dos Servidores (Iaserj) concentram o maior número de oportunidades, 287

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está oferecendo 542 vagas em concursos públicos para cargos de nível médio, superior e especialista, com contração imediata e formação de cadastro reserva.

Os certames são para carreiras na Secretaria de Saúde e Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj), na Polícia Militar (PMERJ), n Procuradoria Geral do Estado (PGE) e no Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

— Com os concursos para Procuradoria, Saúde, Polícia Militar e Ambiente, o Estado avança na reposição de servidores em áreas consideradas essenciais para o funcionamento da administração pública e para o atendimento à população fluminense — afirmou Ricardo Couto, governador em exercício.

Confira a distribuição de cargos e especificidades dos certames de cada órgão:

Secretaria de Saúde e Iaserj

A SES realiza o primeiro concurso público em 25 anos — o último foi em 2001 — para contratação de 287 vagas permanentes na pasta e no Iaserj, além de formação de cadastro reserva. Ainda não há data prevista para a publicação do edital, mas a expectativa é de que ele seja publicado ainda neste ano.





Entre os cargos previstos estão:

médico;

enfermeiro;

farmacêutico;

assistente social;

psicólogo; e

assistente administrativo de saúde.

As remunerações variam entre R$ 2,6 mil e R$ 11,3 mil, conforme a escolaridade e a função exercida.

Segundo a pasta, a "realização do concurso público tem objetivo de cumprir o Plano Estadual de Saúde de 2024-2027, que prevê a recomposição do quadro de servidores estatutários da Saúde."

O decreto que anunciou a contratação do Instituto IBDO de Gestão e Projetos para a realização do concurso público foi publicado no Diário Oficial no dia 1º de junho.

Procuradoria Geral do Estado

A PGE abriu, no último dia 18 de maio, as inscrições do concurso para reforçar o seu quadro de pessoal — o edital foi publicado no mesmo dia, no Diário Oficial. Interessados, deverão fazê-la pelo site www.pge.rj.gov.br até o dia 17 de junho ou presencialmente na sede da PGE, na Rua do Carmo, 27, 2º andar, Centro do Rio, das 11h às 15h. São oferecidas cinco vagas.

A taxa de inscrição custa R$ 300 e deve ser paga até o dia 17 de junho. Terão isenção candidatos que comprovarem renda familiar bruta não superior a quatro salários mínimos (R$ 6.484). O prazo para pedido de isenção, porém, foi encerrado no dia 21 de maio.

O certame terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Além disso, pela primeira vez, ele terá nota mínima diferenciada para candidatos cotistas e não cotistas: a nota mínima de classificação será de 50 e 60, respectivamente, na avaliação geral. Na prova específica, a pontuação será de 55 e 60 pontos, respectivamente. Não haverá diferença de nota na prova oral.

O edital informou que, havendo abertura de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, "a eventual convocação, nomeação e posse de candidatos aprovados observará os estritos limites orçamentários, de responsabilidade fiscal e de adequação ao Plano de Recuperação Fiscal a que aderiu" o estado.

Polícia Militar

O governador em exercício do Estado do Rio, desembargador Ricardo Couto, autorizou a realização de um concurso da PM para preencher cem vagas de oficiais. O cargo é de nível superior.

As vagas devem ser para ambos os sexos. Além do curso superior em Direito, o cargo tem requisitos de idade e altura. Os candidatos deverão ter entre 18 e 32 anos: homens, no mínimo, 1,65m de altura, e mulheres, 1,60m.

Para este novo concurso, ainda não há definição de comissão organizadora, nem edital com as regras do concurso. O que se sabe é que o início das atividades dos aprovados deverá ocorrer em 2027.

O último concurso da PMERJ para oficiais aconteceu em 2024 e foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na época, os candidatos foram submetidos a prova objetiva, discursiva, exame de aptidão física e outras etapas.

Inea

Órgão responsável por ações de fiscalização, o Inea vai abrir 150 vaga destinadas para diferentes áreas. A expectativa é de que o edital seja publicado dentro de aproximadamente dois meses. O documento deverá conter todas as regras, cargos, requisitos e etapas da seleção. O concurso deverá ocorrer ainda no início do segundo semestre deste ano.

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