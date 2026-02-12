A- A+

Setor sucroalcooleiro Estado e Alepe buscam soluções para crise no setor canavieiro A reunião é um desdobramento do que foi discutido durante encontro dos produtores de cana-de-açúcar com o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), na última quarta (11)

Deputados estaduais e o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques, se reúnem nesta quinta (12) para articular ações de enfrentamento à crise do setor canavieiro, na Zona da Mata. Também serão discutidas estratégias para combater a falta de alimentos para o gado no Sertão e no Agreste.

A reunião é um desdobramento do que foi discutido durante encontro dos produtores de cana-de-açúcar com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto (PSDB), na última quarta (11).

A crise do setor sucroalcooleiro atinge mais de 50 municípios da Zona da Mata, em virtude de fatores climáticos e econômicos, impossibilitando a compra de fertilizantes pelos produtores. No Sertão e no Agreste, a seca impacta os criadores de caprinos e bovinos, resultando em falta de comida para os animais.

Uma alternativa apresentada pela gestão estadual foi a aquisição dos fertilizantes e do bagaço da cana (alimento para os animais) por meio do programa Terra Plantar, do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). Porém, para garantir o socorro emergencial, é necessário destravar um projeto de alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA), enviado pela governadora Raquel Lyra (PSD) à Alepe. O projeto ainda não foi votado no Legislativo.

Segundo o consultor da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Gregório Maranhão, durante reunião na Assembleia, todos tiveram a oportunidade de explicar detalhadamente o problema que a região está enfrentando.

“O presidente Álvaro Porto entendeu os problemas e assumiu conosco o compromisso de envidar todos os esforços ao alcance da Assembleia para tentar ajudar e minimizar o drama que estamos vivenciando no setor. Nós saímos com muita esperança, muito satisfeitos e agradecidos com a atenção com que fomos recebidos”, destacou.

Ainda de acordo com Gregório, os produtores seguem acompanhando os desdobramentos das providências junto ao governo de Pernambuco.

“No final da reunião desta quinta seremos avisados sobre os desdobramentos com a esperança de que logo depois do Carnaval esse assunto possa estar devidamente equacionado”, enfatizou.

Para Álvaro Porto, a decisão de marcar o encontro para antes do Carnaval foi tomada por conta da urgência que a questão impõe.

“Sabemos das dificuldades decorrentes da estiagem, da queda no valor da tonelada da cana e das consequências do tarifaço dos Estados Unidos sobre o açúcar. O setor, que é estratégico para Pernambuco, tanto na geração de divisas quanto na geração de empregos e movimentação de uma forte cadeia produtiva, necessita, urgentemente, de medidas que solucionem essa crise”, afirmou, lembrando ainda que o setor gera mais de 70 mil empregos diretos e outros 200 mil indiretos em mais de 60 municípios do estado.

Para o presidente da AFCP, Alexandre Andrade Lima, os poderes Executivo e Legislativo têm demonstrado sensibilidade com a situação do segmento.

“A governadora, inclusive, reforçou a promessa de que doará adubo aos 10 mil canavieiros atingidos, de modo a atenuar os prejuízos e para evitar aprofundamento da crise na nova safra, por falta de recursos e investimentos no canavial, o que impactaria a produção de etanol e açúcar e os milhares de empregos.”

Também participaram da reunião os deputados Antônio Moraes (PP), Luciano Duque (SD), France Hacker (PSB), Jarbas Vasconcelos Filho (MDB) e Henrique Queiroz Filho (PP); o presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana de Açúcar de Pernambuco (Sindicape), Gerson Carneiro Leão; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmares, Givanildo Marques; o superintendente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Marcelo Guerra; e o vice-presidente da AFCP, Paulo Giovanni.

