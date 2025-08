Estado projeta novo ciclo de investimentos e geração de empregos, diz secretário da SDEC

A- A+

Com o mercado de trabalho em alta e um saldo de mais de 25 mil novas vagas com carteira assinada apenas no primeiro semestre, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, sinaliza que o Governo de Pernambuco se prepara para impulsionar ainda mais os investimentos na economia local.

O secretário enxerga os números positivos como reflexo direto das políticas públicas adotadas desde o início da gestão, e garante que há novos projetos em fase de negociação e expansão em andamento.

“Estamos vivendo um momento de virada para Pernambuco. O crescimento da geração de empregos formais nos dá segurança para acelerar ainda mais. Já temos conversas avançadas com empresas de setores estratégicos, e o cenário é de continuidade nesse ritmo positivo nos próximos meses”, afirmou o secretário.

Os dados mais recentes do Novo Caged mostram que, apenas em junho, foram 5.179 novas vagas formais criadas. No semestre, o número chega a 25.366 empregos, com destaque para o setor de serviços, que respondeu por mais de 2 mil novos postos.

A indústria, o comércio e a agropecuária também puxaram o crescimento.

Negócios

Desde o início da atual gestão estadual, mais de 136 mil empregos formais foram gerados em Pernambuco. Para Guilherme Cavalcanti, os números refletem a confiança do setor produtivo no ambiente de negócios construído pelo Estado, com foco em infraestrutura, desburocratização e apoio a novos empreendimentos.

“Nosso papel é garantir estabilidade, agilidade e visão estratégica. E os resultados estão aparecendo: os investidores estão voltando a olhar para Pernambuco como um estado viável e competitivo. Temos espaço para crescer ainda mais”, completou.

O secretário também chamou atenção para o protagonismo feminino no mercado de trabalho. De acordo com os dados do Caged, 67% das vagas criadas no semestre foram ocupadas por mulheres.

Além da força de trabalho crescente, o salário médio de admissão também aumentou, fechando junho em R$ 1.937,41, acima da média regional e com crescimento real em relação ao mês anterior.

