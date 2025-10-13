A- A+

Condepe Estado registra crescimento em todos os índices setoriais de julho e do segundo trimestre de 2025 Pernambuco apresentou crescimento ou variação positiva mínima nos indicadores mensais da atividade turística, volume de serviços, produção industrial e comércio varejista e nos valores trimestrais de produção de ovos, de leite e abate de animais

A Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) divulga, com o auxílio dos dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os sete índices setoriais dos dados econômicos de todo o estado referentes ao último mês de julho e ao segundo trimestre do ano, encerrado em junho.

As estatísticas, sendo três trimestrais e quatro mensais, ajudam a compreender o momento da produção agropecuária, o aquecimento no setor de serviços e de varejo e os indicadores do turismo em Pernambuco.

Com uma matriz econômica diversa, Pernambuco obteve crescimento ou variação positiva mínima em todos os três indicadores trimestrais (produção de ovos, de leite e abate de animais) e nos quatro mensais (atividade turística, volume de serviços, produção industrial e comércio varejista), registrando queda apenas no âmbito do abate de suínos no mês analisado.

Todos os índices podem ser acessados e conferidos, detalhadamente, por este link ou pelo site oficial da Condepe/Fidem.

No grupo dos índices trimestrais, referentes ao segundo trimestre de 2025 e em comparação direta com o mesmo período do ano anterior, o estado marcou um crescimento expressivo no pilar de produção de ovos de galinha (15,2%), se consagrando como o maior produtor do segmento no Nordeste e obtendo números superiores aos registrados no território nordestino (9,3%) e no Brasil (6,2%). Esses dados acompanham o impulso também registrado no setor leiteiro, que atingiu o aumento de 2,1% na produção estadual de leite cru e 6,9% na do industrializado.

Último setor trimestral analisado, o abate de animais também indicou uma aceleração da atividade em Pernambuco. Os grupos de bovinos e de frangos obtiveram uma crescente de 33,7% e 7,6%, respectivamente, e divergiram dos dados do abate de suínos, único grupo que apresentou queda no período em questão.

Os quatro ramos dos índices setoriais mensais registraram um significativo avanço de acordo com os números colhidos pelo IBGE. Na atividade turística, Pernambuco obteve um aumento de 0,9% em comparação com o mês de junho, 5,2% em relação ao mês de julho de 2024 e 3% em comparação direta com o acumulado do ano passado.

Os bons números são acompanhados pelo crescente desempenho observado no setor de produção industrial (0,9%), volume de serviços (0,1%) e do comércio varejista (2,5%).

“Esses dados são essenciais para munirmos os gestores estaduais de dados e estatísticas relevantes acerca da atividade econômica de Pernambuco. Com esses números em mãos, os secretários e demais gestores podem compreender a conjuntura atual de todos os setores analisados pelas pesquisas e, consequentemente, formular políticas públicas, metodologias e alinhamentos capazes de impulsionar a economia interna do estado”, explica Maurílio Lima, gerente de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, setor vinculado à Diretoria de Estudos, Pesquisas e Estatística (DEPE) da Agência Condepe/Fidem.

Índices

Tanto os dados trimestres quanto os mensais são obtidos e divulgados pelo IBGE e reorganizados pela Condepe/Fidem, que compila os números de cada setor no recorte de Pernambuco.

Os dados dispostos nos informes, além de promoverem o recorte do estado, trazem comparações diretas com períodos e anos anteriores e com os demais estados do Nordeste e do Brasil, ajudando na compreensão acerca da atual posição de Pernambuco na cadeia econômica regional e nacional.

O compilado de estatísticas é uma importante ferramenta para a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, divulgado mais à frente, que consiste no valor total dos serviços produzidos no último ano em todo o estado. É um dos principais indicadores da economia em âmbito estadual.

