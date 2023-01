Estados investiga funções de autocondução da Tesla

A- A+

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) abriu uma investigação sobre as funções de assistência aos motoristas dos veículos elétricos da Tesla, informou a empresa em um documento financeiro divulgado nesta terça-feira (31).

A investigação ocorre em um momento em que a Administração de Segurança do Tráfego nas Rodovias (NHTSA) revisa o sistema "Autopilot" da fabricante de carros elétricos de propriedade do bilionário Elon Musk.

"A companhia recebeu do DoJ pedidos de documentos relacionados com as funções Autopilot e FSD (condução autônoma completa) da Tesla", informou a apresentação feita na terça-feira na Comissão da Bolsa de Valores.

Musk diz regularmente que o veículo totalmente autônomo está próximo, mas seus veículos ainda contam apenas com "assistência à condução". Esta assistência ajuda os motoristas a mudarem de faixa ou identificarem as sinalizações para parar, mas não tem autonomia total que permita aos motoristas tirarem os olhos da pista.

A empresa não informou quantos foram exatamente os pedidos das autoridades mas, segundo veículos de comunicação, o Departamento investiga se as afirmações da Tesla poderiam dar uma falsa sensação de segurança.

Esta não é a primeira vez que a Tesla fica sob a lupa das autoridades.

Em seu site na internet, a Tesla afirma que suas opções Autopilot e Full Self Driving Capability (autocondução autônoma completa) "requerem um motorista totalmente atento, com as mãos no volante e preparado para assumir o controle a qualquer momento".

Mas a presidente da Junta Nacional de Segurança no Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, declarou em 2021 à CNBC que utilizar o termo "autocondução total" é "enganoso".

Veja também

ECONOMIA BC adia exigência de login único para acesso ao Registrato