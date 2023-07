Estados Unidos: confira os estados com maior salário médio

A- A+

Enquanto a economia dos Estados Unidos se recupera dos anos de pandemia, a estrutura salarial do país está mudando. Alguns estados sobem na lista, com a remuneração média em alta, enquanto outros estão em queda.

O Alabama é um dos maiores ganhadores. Nos últimos dois anos, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa ADP, em colaboração com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, o salário médio para empregos não governamentais saltou mais de 17% no período — de US$ 9 mil para US$ 60 mil. É o suficiente para elevar o estado ao 13º lugar com maior salário do país.

Novo mapa salarial

Cores mais intensas representam remunerações mais altas.

O Alabama quase alcançou Nova Jersey, um dos poucos estados onde os salários estão caindo. O salário típico de Nova Jersey caiu cerca de US$ 3.400 ao longo desses dois anos, para US$ 60.200. Os números não foram ajustados pela inflação, que também variou em todo o país durante a recuperação da pandemia.

Ainda assim, eles capturam algumas das transformações em andamento em uma economia que foi forçada a se adaptar às novas condições, incluindo os bloqueios da Covid, o aumento do trabalho remoto e agora uma onda de incentivos à indústria.



Outros estados que subiram na tabela nacional incluem Pensilvânia, Indiana e Massachusetts. Os declínios incluem Connecticut — que caiu do 15º para o 23º lugar nos dois anos — assim como Nova York e Califórnia. Oregon registrou a maior queda no salário médio, de mais de 10%.

Em todo o país, o salário médio foi de US$ 57.400 no mês passado, um aumento de 6,4% em relação ao ano anterior. É provavelmente mais do que o dobro do aumento do custo de vida no período — mostrando que muitos trabalhadores americanos agora estão vendo seus salários aumentarem em termos reais, depois de ficarem para trás na maior parte dos últimos dois anos.

Os números da inflação de junho serão divulgados na próxima semana e a previsão é uma taxa anual de 3%.

