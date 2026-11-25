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O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, anunciou, nesta quarta-feira (25), que vai propor a taxação do açúcar importado do Brasil e a cobrança de uma tarifa adicional de 10% sobre as aeronaves brasileiras.

Em nota, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) apontou que a medida é proposta por causa de irregularidades nas exportações do Brasil para os EUA, no que diz respeito aos dois produtos.



"O Brasil continua exportando volumes significativos de açúcar acima das cotas e aeronaves acabadas para os EUA, produtos que atualmente estão isentos da medida. A imposição de uma tarifa adicional tem como objetivo levar o Brasil à mesa de negociações", disse.

As medidas ainda não têm data para entrar em vigor e serão discutidas em audiência pública em janeiro. Os EUA pretendem taxar importação sobre produtos de 14 países.



A proposta dos EUA em relação ao açúcar brasileiro prevê uma nova tarifa sobre o produto bruto e refinado que exceder as cotas estabelecidas pelo país. Atualmente, a cota para o Brasil é de 100 mil toneladas por ano e já conta com uma tarifa de 25%.





Para o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar) e presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha, a medida representa uma política protecionista dos Estados Unidos.



“Na minha opinião, trata-se de um sintoma que onera o comprador americano final. Há assim uma imprevisibilidade que denota um protecionismo dos produtores de açúcar de beterraba, que estão rechaçando essa concorrência”, avalia”, avaliou.



O representante do setor sucroenergético explica ainda que, apesar da medida não impactar diretamente na produção de açúcar na Região Nordeste, a exportação fora da cota pode causar graves prejuízos.



“Não afeta diretamente as usinas do Nordeste. A cota do Nordeste é muito pequena: são só 100 mil toneladas em uma região que produz 3.4 milhões de toneladas. No entanto, o volume é tão pequeno que o precedente de se exportar fora da cota tem uma oneração muito alta”, explicou.



Após o anúncio dos EUA, Renato Cunha afirmou que o setor segue acompanhando o processo. “A gente tem que aguardar e acompanhar. Nós falamos com o Itamaraty para que haja um acompanhamento firme, porque essas questões têm sido muito imprevisíveis, e imprevisibilidade é tudo que compromete o ambiente de negócios, principalmente no mercado bilateral internacional recíproco entre países”, declarou.

Embraer

As aeronaves acabadas são o quarto principal produto da pauta de exportações brasileiras para os EUA. No caso dos aviões, a medida afeta diretamente a Embraer. Em nota, a empresa defendeu a manutenção do regime de tarifa zero para a indústria aeroespacial.



“Atualmente, não há tarifas incidentes sobre os produtos da Embraer exportados para os EUA. A empresa acredita e defende a manutenção do regime de tarifa zero para a indústria aeroespacial global, vigente desde 1980”, comunicou.



A empresa listou benefícios econômicos na relação entre os dois países. “A Embraer investe nos EUA há mais de 45 anos, com instalações industriais, US$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 2.500 funcionários. Esses investimentos geram benefícios para os EUA e o Brasil, incluindo um superávit comercial de US$ 8 bilhões para a economia americana nos próximos cinco anos”, concluiu.

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