Seg, 08 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Trump anunciará auxílio de US$ 12 bilhões para agricultores

Parte da ajuda será um pagamento extraordinário para agricultores que sofreram com as consequências da nova política tarifária do governo

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente americano, Donald Trump, anunciará nesta segunda-feira (8) um pacote de ajuda de 12 bilhões de dólares (65 bilhões de reais) para os agricultores americanos, informou um funcionário da Casa Branca à AFP.

O anúncio será feito durante uma mesa-redonda com representantes do setor, explicou o funcionário sob condição de anonimato.

A maior parte da ajuda será um pagamento extraordinário para os agricultores, que sofreram especialmente com as consequências da nova política tarifária do governo Trump.

A subsecretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, culpou o antecessor democrata de Trump, Joe Biden, pelas dificuldades enfrentadas pelos agricultores americanos, incluindo o que ela chamou de "políticas agrícolas de diversidade, equidade e inclusão (DEI)".

"Por outro lado, o presidente Trump está ajudando nossa indústria agrícola, mediante a negociação de novos acordos comerciais para abrir novos mercados de exportação", afirmou Kelly em comunicado.

 

Leia também

• Trump transforma "Kennedy Honors" com sua visão política

• Trump expressa dúvidas sobre compra da Warner Bros pela Netflix

• Trump critica Zelensky por não ter lido proposta de paz

A disputa comercial de Washington com Pequim levou ao colapso das exportações de soja e fez compradores chineses adiarem novos pedidos.

A demanda menor provocou queda nos preços, embora uma recente trégua comercial entre os dois países tenha facilitado a retomada das compras do grão por parte de Pequim.

Recentemente, Trump também prometeu apoiar os pecuaristas americanos, em meio à alta dos preços da carne bovina para os consumidores.

Os custos haviam subido por diversas razões, entre elas uma seca e a redução das importações vindas do México devido a problemas sanitários.

A situação lembra a primeira presidência de Trump, quando suas tarifas causaram mais de 27 bilhões de dólares (146 bilhões de reais) em perdas de exportações agrícolas americanas entre 2018 e 2019.

O governo destinou 23 bilhões de dólares (125 bilhões de reais) aos agricultores afetados pelas disputas comerciais nesses anos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter