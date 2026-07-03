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IMPOSTOS Estados votam nesta sexta redução do ICMS para compra de equipamentos de data centers Setor ficou sem benefícios que estavam previstos em programa do governo, que não foi aprovado pelo Congresso

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), vota em reunião nesta sexta-feira a redução do ICMS sobre 24 equipamentos de tecnologia usados para data centers. A votação acontece diante da falta de avanço do projeto que cria incentivos para o setor, que está travado no Senado.

Nesta quarta, frentes parlamentares e entidades representativas do setor produtivo publicaram um manifesto pela aprovação da redução do imposto, que representa 64% da carga tributária do setor de data centers, segundo a nota publicada.

A proposta que será votada pelo conselho prevê uma autorização para que os estados e o Distrito Federal possam oferecer reduções do tributo estadual. A ideia seria conceder incentivos para o setor, que ficou sem os benefícios fiscais previstos no programa apresentado pelo governo ao Congresso Nacional.

No ano passado, o governo chegou a publicar uma Medida Provisória (MP) instituindo o regime especial de tributação para o setor, que caducou em fevereiro após não ser avaliada pelo Senado.

Um projeto alternativo prevendo as mesmas regras foi enviado pelo governo e aprovado na Câmara, mas ainda não foi pautado no Senado. Dessa forma, o chamado “Redata” corre risco de não parar em pé, já que o programa prevê incentivos apenas neste ano.

O programa previa a suspensão de cobrança de impostos federais, como o IPI, PIS/Pasep e Cofins na compra de equipamentos usados em data centers. Sem incentivos na esfera federal, as entidades passaram a apelar para benefícios com o ICMS.

No manifesto, as entidades estimam que o imposto estadual é o que mais pesa nos investimentos de grande porte, chegando a corresponder a cerca de 30% do investimento em um empreendimento.

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