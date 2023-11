Estaleiro pernambucano NX Boats realiza evento para comemorar nove anos de fundação

A- A+

O estaleiro pernambucano NX Boats, referência no mercado global e considerado o maior do Brasil na categoria de embarcações de 26 a 50 pés, completa 9 anos de fundação com o marco de mais de 1.700 lanchas comercializadas no mercado nacional e internacional. A NX Boats conta com 17 revendas e presença em 18 estados, além de 550 colaboradores diretos e cerca de 300 profissionais indiretos trabalhando nos setores de capotaria, inox e comercial.

No ranking do mercado náutico nacional, a NX Boats figura entre os três maiores estaleiros do país. A empresa conta com escritórios nos Estados Unidos e na Europa, e fecha o ano contabilizando a exportação de 34% da produção anual de 400 embarcações.

Para celebrar a data, a empresa realiza no próximo sábado (25), a partir das 13h30, na Casa Bela Vista, à beira mar da praia de Carneiros, o NX Boats Summer Day, o maior evento náutico da região, com a presença de cerca de 500 amigos, clientes, entusiastas náuticos nacionais e internacionais, autoridades locais e revendedores, todos movidos pelo amor ao mar e à navegação.

O evento náutico conta com patrocínios das empresas Volvo Penta e Mercury Marine e apoio da Kapazi, Cobepal, La Fleur Polinésia Willa & Resort by Samoa, Tidelli Outdoor Living, Becker, Kamell e Chivas. Na programação musical, estão garantidas a participação dos artistas Rafa Cout e Clara Sobral. O mestre churrasqueiro Arthur Costa assina o cardápio gastronômico que será regado ao open bar NX Boats Summer Day.

Estaleiro global

A NX Boats, que já nasceu com a proposta de ser um estaleiro global, exporta para mais de 10 países, incluindo EUA, Turquia e Suíça. A empresa conta com uma operação própria de fábrica nos Estados Unidos para comercialização e assistência técnica de todas as embarcações.

Nos últimos meses, montou uma operação própria no continente europeu, com uma base da NX Boats na Itália. Entre os modelos mais exportados do portfólio, está a lancha de 34 pés e a projeção da empresa é fechar o ano com 20 unidades desse formato sendo exportadas para toda a Europa.

Outra novidade implantada esse ano pela empresa dando continuidade ao modelo de expansão é a unidade de Customer Service instalada na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. É o primeiro ponto próprio de atendimento para serviços de manutenção das embarcações fora de Pernambuco.

O Customer Service tem capacidade para atender em média 10 embarcações de forma simultânea, sem necessidade de deslocamento para a fábrica. A iniciativa do estaleiro é uma parceria com a BR Marinas, dentro da Marina Verolme, em Angra dos Reis (RJ). A área total de atendimento é de 700 metros quadrados, sendo 500 cobertos, com profissionais habilitados e treinados pela própria fábrica.

O investimento da NX Boats espelha a fase vivida pela indústria náutica brasileira, que, em 2022, apresentou crescimento de 15% em relação ao ano anterior, segundo os mais recentes dados da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Seus Implementos (Acobar).

Lançamento

A NX 44 design by Pininfarina foi projetada a partir de um amplo e minucioso estudo feito pelo estúdio italiano e traz como diferencial a sofisticação aliada ao DNA da NX Boats, numa combinação única de design e funcionalidade. Uma conexão contínua entre os espaços interiores e exteriores, permite aos navegadores uma experiência plena do ambiente durante a navegação. Janelas amplas, espaçoso cockpit e um toldo elétrico proporcionam um ótimo espaço para entretenimento.



Na área de popa, o barco conta com uma área gourmet completa com churrasqueira e lavatório. A proa dispõe de amplos assentos e um grande deque de sol. Embaixo do convés, a NX oferece uma área de lounge e duas cabines grandes equipadas com banheiros privativos.

Responsabilidade social

Atenta e preocupada com as questões de responsabilidade social, a NX Boats promove ações de conscientização contra a poluição dos mares e rios. Em mais um ano, o evento naútico NX Boats Summer Day intensifica a campanha "Adote seu copo" onde os convidados da festa irão receber taças e copos reutilizáveis para usar no local e ainda levarão como brinde para acompanhá-los em seus passeios nas próprias embarcações.

O trabalho de conscientização não se resume apenas aos copos, mas também aos canudos de papel que serão usados nos drinques e as ilhas de lixeiras espalhadas pelo local para coleta seletiva, numa parceria com a indústria Becker.

Ao final do evento, todo o material recolhido será doado a Associação de Catadores do município de Tamandaré. As ações de responsabilidade social são coordenadas pela empresária e consultora de eventos Roseane Cabral, que também é responsável pela concepção do Nx Boats Summer Day.

Veja também

BNDES TCU adia julgamento sobre devoluções do BNDES ao Tesouro e dificulta parcelamento de dívida