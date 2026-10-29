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tesouro Estamos em posição bem confortável na reserva de liquidez, diz Helano Borges Dias A dívida pública fica em 82,9% do PIB, e déficit soma R$ 5,5 bilhões

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Helano Borges Dias, disse nesta quinta-feira (29) que a reserva de liquidez do Tesouro Nacional está em posição bem confortável. O colchão subiu 5,33% em setembro, na comparação com agosto, de R$ 1,208 trilhão para R$ 1,273 trilhão.

"Do ponto de vista do índice de liquidez, a gente observa um aumento. Saiu de 7,18 meses (em agosto) para 7,71 meses (em setembro)", disse Helano Borges, durante coletiva de imprensa relativa ao Relatório Mensal da Dívida (RMD). "É uma posição bem confortável do ponto de vista de caixa para a gente seguir com graus de liberdade para fazer a gestão da dívida", acrescentou.

Conjuntura da percepção de risco no Brasil

Segundo Borges, houve um aumento na percepção de risco no Brasil em torno de 10,3%, movimento explicado pela reprecificação e revisão de expectativas do mercado em relação aos juros futuros. "A reprecificação foi bastante intensa, o que levou o Tesouro inclusive a atuar de maneira extraordinária para contribuir para o bom funcionamento do mercado de títulos públicos", disse. De acordo com o secretário, a expectativa era favorável no começo do mês.

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