"Estamos focados em antecipar investimentos", diz presidente da Petrobras após ações caírem

Em conferência com analistas, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, destacou que a estatal enfrentou um 2024 desafiador e que entende a frustração do mercado com a distribuição de dividendos a curto prazo.

Ontem, a estatal reportou uma queda de 70,6% em seu lucro lucro líquido no ano passado, quando os ganhos ficaram em R$ 36,6 bilhões. O número veio abaixo do que esperava o mercado, que projetava um resultado de R$ 70 bilhões.



As ações da empresa operam em forte queda nesta quinta-feira. Os papéis ON (PETR3) caíam 7,27% e os ON (PETR4) recuavam 5,16% por volta das 13h30.

Com isso, a estatal já perdeu R$ 30 bilhões em valor de mercado no pregão desta quinta-feira. Analistas atribuem à queda sobretudo ao fato de a empresa ter divulgado um pagamento de dividendos - ou seja, a parcela do lucro distribuída aos acionistas - menor do que o previsto.

A Petrobras informou que vai pagar R$ 9,1 bilhões em dividendos ordinários referentes ao quatro trimestre de 2024. As estimativas apontavam para a distribuição de dividendos entre US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,48 bilhões) e US$ 3 bilhões (R$ 17,25 bilhões)

'Estamos focados em antecipar investimentos'

Magda explicou que a estratégia da empresa é ampliar a produção, com aumento dos investimentos através da antecipação da entrada de plataformas de produção. Ela citou o campo de Búzios, que tem perspectiva de chegar a 2 milhões de barris por dia em 2030. Hoje, produz cerca de 800 mil barris diários e deve chegar a 1 milhão neste ano.

— Entendemos a frustração do mercado com os dividendos de curto prazo, mas antecipar o investimento em Búzios é tudo que o investidor possa querer. O que estamos oferecendo é óleo no bolso mais rapidamente. Se fosse possível anteciparíamos todo o capex (investimento) de Búzios para hoje, pois começaríamos produzir todos os FPSOs (navio-plataforma) amanhã e já poderiam contar com produção da ordem de 2 milhões de barris por dia. Mas essa antecipação não é possível. A que foi possível já fizemos. Estamos focados em antecipar investimentos. E foi isso que fizemos

No primeiro resultado anual de Magda, a executiva explicou, em carta aos acionistas, que houve uma “deterioração do ambiente externo com a redução do preço do petróleo e das margens internacionais do segmento de refino, além de menores volume de produção de petróleo”.

Ela citou ainda a antecipação de uma nova unidade no Parque das Baleias, que estava prevista para esse ano e entrou em operação em outubro do ano passado. Citou ainda a antecipação de outras unidades, como no campo de Mero.

— E com isso estamos antecipando caixa. Enfrentamos o desafio do crescimento da produção. E o que estamos apresentando é crescimento da produção e das reservas. Repor reserva é fundamental para a Petrobras manter sua relevância. Por isso, entendemos como revelante, essencial e importante a exploração da margem equatorial de forma responsável. É uma área que entendemos de alto potencial — afirmou ela aos analistas.

Citou ainda a bacia de Pelotas, onde está sendo feito sísmica.

—Esperamos um futuro proveitoso em termos de produção e recorde.

Lucro no primeiro trimestre com mudança no dólar

Em mensagem aos acionistas, Magda disse que o lucro menor ocorreu por “uma questão de natureza contábil que não afeta o caixa” por conta da variação cambial das dívidas entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior. Sem isso, o lucro líquido seria de R$ 103 bilhões, disse a estatal.

Segundo a Petrobras, com a desvalorização do câmbio, o resultado financeiro do ano passado foi negativo em R$ 82,5 bilhões. O avanço do dólar foi o principal responsável pelo prejuízo no quarto trimestre do ano passado, afirmou.

Ao destacar o prejuízo no quarto trimestre de 2024, Magda disse que o dólar cedendo representa lucro liquido. Disse que apenas em variação cambial o lucro contábil pode chegar a R$ 11 bilhões no primeiro trimestre deste ano, ou US$ 2 bilhões.

— Reportamos um prejuízo no quatro trimestre causado por um efeito contábil por conta da variação cambial. Foi de R$ 59 bilhões afeta o resultado contábil, mas não gera desembolso no caixa da empresa. E com o dólar cedendo será lucro no primeiro trimestre.

Resultados de 2024

Do lado operacional, Magda, em carta, destacou as metas de produção de óleo e gás, a antecipação da entrada em operação de FPSOs (plataformas) e o aumento do fator de utilização das refinarias para 93%, o maior em dez anos.

“Toda gota de óleo que gera lucro para a companhia importa. Portanto, a realização das metas de produção é fundamental para a Petrobras, porque nos permite maximizar a geração de valor por meio da melhor integração com os nossos ativos.”

Assim, a divida líquida da empresa subiu 16,9%, para US$ 52,240 bilhões.

Baixa contábil

A estatal destacou ainda que no quarto trimestre de 2024 foram declaradas baixas contábeis (impairment de ativos e de investimentos) de R$ 9,626 bilhões. Porém, a empresa não detalhou. Além disso, as perdas com a variação cambial chegaram a R$ 27,487 bilhões entre outubro de dezembro de 2024.

Além dos impactos no lucro, a produção e as vendas menores afetaram as receitas em 2024, que caíram 4,1%, para R$ 490,829 bilhões. Por outro lado, os investimentos somaram US$ 16,621 bilhões, alta de 31,2% em relação ao ano passado.

Analistas citam a redução de 3,8% na produção em 2024, puxada pelas paradas para manutenção em campos do pré-sal no fim do ano passado e pelo declínio natural dos campos do pós-sal, com queda de 20%. Destacaram ainda O recuo de 1,4% no volume total de vendas no mercado interno, para 1,719 milhão de barris por dia. O resultado foi influenciado pela queda de 4,1% na gasolina e pela retração de 2,8% no diesel.

Magda defende margem equatorial

Em carta aos acionistas, Magda aproveitou ainda para ressaltar a importância de buscar mais reservas de petróleo.



Ela citou a Margem Equatorial, que depende do aval do Ibama. Nas últimas semanas, o presidente Lula se mostrou incomodado com a demora e cobrou explicações do próprio Ibama e do Ministério do Meio Ambiente.

“Os campos de petróleo e gás natural, por mais produtivos que sejam, são finitos e, portanto, se exaurem naturalmente. Por isso, perseguir a reposição de suas reservas de óleo e gás é fundamental para que a Petrobras mantenha sua posição de destaque nas próximas décadas. Avulta, assim, a importância da exploração responsável da Margem Equatorial, sempre em linha com os compromissos firmados com os órgãos ambientais”, disse Magda.

A presidente da Petrobras citou ainda a busca por novas frentes. “Na mesma linha, priorizaremos nossos esforços exploratórios na Bacia de Pelotas (no Sul) e nos demais ativos do nosso portfólio.”

A XP destacou a redução dos preços dos derivados em dólar, resultante da depreciação do real.

— Há uma combinação de preço menor do petróleo e apreciação do real — resume o analista de investimento independente Pedro Galdi.

Magda aproveitou para dar algumas indicações para o ano de 2025:

Alta de 25 mil barris de petróleo por dia na capacidade de processamento com a conclusão da revitalização da primeira unidade da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Investimento de US$ 18,5 bilhões, com uma variação de 10% para cima ou para baixo.

Aumento da produção de petróleo em 100 mil barris por dia (bpd), avançando para 2,5 milhões de bpd em 2027.

Início da operação do segundo módulo da unidade de processamento de gás do Complexo Boaventura (Comperj), com capacidade para processar 10,5 milhões de metros cúbicos por dia, totalizando 21 milhões de metros cúbicos por dia de capacidade total. A meta é que a oferta de gás chegue a 50 milhões de metros cúbicos por dia em 2026.

Entrada de três novas unidades de produção no pré-sal para adicionar capacidade de produção de petróleo de 585 mil bpd.

