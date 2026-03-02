Seg, 02 de Março

mundo

Estamos monitorando atentamente essa situação global atípica, diz presidente do BCE

No restante do evento, Lagarde falou sobre a posição da mulher em diversos setores relacionados à economia

Christine Lagarde, presidente do Banco Central EuropeuChristine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu - Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que está monitorando atentamente a situação global "atípica", sem fornecer mais detalhes, em breve comentário antes do início de um painel no evento institucional sobre Dia Internacional da Mulher, nesta segunda-feira (2).

 

No restante do evento, Lagarde, que estava acompanhada pelo presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, e do BC da Grécia, Yannis Stournaras, falou sobre a posição da mulher em diversos setores relacionados à economia.

