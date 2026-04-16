Estamos tentando reconstruir indústria de fertilizantes para evitar dependência, diz Lula
O presidente disse ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fechou fábricas de fertilizantes e que o setor deveria ter sido impulsionado no passado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista ao jornal alemão Der Spiegel, publicada nesta quinta-feira (16) que o Brasil está tentando reconstruir a indústria de fertilizantes para não se tornar "dependente" de outros países no setor.
O presidente disse ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fechou fábricas de fertilizantes e que o setor deveria ter sido impulsionado no passado. Ainda de acordo com Lula, o Brasil enfrenta problemas na área desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.
"Desde o início da guerra na Ucrânia, temos enfrentado problemas com o fornecimento de fertilizantes. Deveríamos ter impulsionado a produção nacional de fertilizantes há 20 ou 30 anos. Em vez disso, o governo do meu antecessor fechou algumas de nossas fábricas de fertilizantes. Agora, estamos tentando reconstruir nossa própria indústria. Não podemos nos tornar dependentes de outros", declarou.
Sobre o conflito no Oriente Médio, deflagrado no final de fevereiro quando uma ação coordenada por Estados Unidos e Israel culminou na morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, Lula disse que o governo tomou medidas para evitar que os preços da gasolina, do diesel e do querosene subam. As medidas se tratam de subsídios anunciados pelo Planalto para mitigar os efeitos da guerra.
"Esta guerra contra o Irã levou a um aumento de 35% nos preços da gasolina nos EUA. Aqui no Brasil, tomamos medidas para evitar que os preços da gasolina, do diesel e do querosene subam. É assim que evitamos que a guerra impacte o almoço dos brasileiros", afirmou.
Neste final de semana, Lula vai participar, ao lado do chanceler alemão, Friedich Merz, da Feira de Hannover. Segundo o petista, a ocasião servirá para demonstrar aos empresários internacionais os avanços brasileiros no setor de biocombustíveis.