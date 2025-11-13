Estamos terminando tratativa para banco dos Brics financiar hospitais inteligentes, diz Padilha
"Serão hospitais que farão parte dessa rede que responde a emergências e situações de urgência em um contexto de mudanças climáticas", declarou o ministro em coletiva
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 13, que estão sendo finalizadas as tratativas para o financiamento do New Development Bank (NDB), banco dos Brics, para a implementação dos chamados "hospitais inteligentes" no Brasil.
"São hospitais que utilizam tecnologia da informação, inteligência artificial, para emergências e situações de urgência. Serão hospitais que farão parte dessa rede que responde a emergências e situações de urgência em um contexto de mudanças climáticas, também com essa gestão e adaptação do serviço hospitalar, para a resiliência do sistema de saúde", declarou, em coletiva de imprensa.
Leia também
• COP30: Ministério lança guia sobre mudanças climáticas e saúde
• Preços de remédios para hospitais caem 0,56% em outubro, mostra IPM-H
• Padilha diz que Anvisa vai aprovar registro da vacina do Butantan contra a dengue neste ano
Ele participou de coletiva de imprensa temática, no quarto dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), para tratar sobre o "papel essencial da saúde e da educação para a adaptação climática". Em setembro deste ano houve a implantação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil), considerado o primeiro hospital público inteligente do país, em São Paulo.