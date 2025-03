A- A+

Imposto de Renda "Estamos tirando de que tem muito", diz Lula sobre mudanças no Imposto de Renda Em visita à fábrica da Toyota em Sorocaba, presidente diz que "não tem política mais justa e humanista do que essa"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira que a proposta de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil, enviada hoje ao Congresso, é uma política “humanista” e “justa” de distribuição de renda.

O governo calcula que a medida resultará na perda de arrecadação de R$ 26 bilhões por ano, que deve ser “neutralizada” com a taxação de dividendos recebidos por aqueles que ganham acima de R$ 600 mil.

— Sabe quem vai pagar para que a gente possa dar esse benefício para 10 milhões de pessoas? Apenas 141 mil que ganham mais de R$ 600 mil. Nós estamos estabelecendo uma pequena contribuição. Não tem política mais justa do que é essa, mais humanista do que é essa. Nós estamos tirando de alguém que tem muito para dar para pessoas que trabalham muito e não têm quase nada — declarou o presidente durante visita à fábrica da Toyota em Sorocaba, no interior de São Paulo. — Eu penso que muito dinheiro na mão de poucos significa manutenção da pobreza e da miséria. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição. O que nós estamos fazendo é com que todo mundo tenha acesso a um pouco mais de dinheiro.

O projeto de lei que institui mudanças na tabela de cobrança do imposto de renda foi entregue hoje ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A medida, segundo o governo, beneficiará 10 milhões de trabalhadores, incluindo os que estão na faixa de rendimento até R$ 7 mil mensais.

— Deu muito trabalho para viabilizar (a isenção). Mas com uma equipe técnica de alta capacidade, nós conseguimos chegar a um desenho que vai permitir que, a partir de 1° de janeiro de 2026, todo trabalhador que ganha até R$ 5 mil vai pagar zero de imposto de renda. Isso vai significar para o trabalhador que ganha de R$ 4 mil a R$ 5 mil quase que um 14° salário no fim do ano. Essa é a economia ao longo de 12 meses — disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também exaltou a recém-anunciada medida provisória que permite aos trabalhadores CLT terem acesso a crédito consignado.

Os anúncios da equipe econômica surgem em um momento em que as pesquisas de opinião pública indicam queda na avaliação da gestão federal, o que deve ensejar o lançamento de mais iniciativas endereçadas à classe média.

Lula declarou na semana passada que criará uma linha de crédito para custear pequenas reformas em casas, e agora o Planalto estuda criar uma nova faixa para acesso ao Minha Casa Minha Vida.

A ideia em gestação é atender aqueles que têm renda bruta de até R$ 12 mil mensais utilizando R$ 15 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para aliviar o uso do FGTS nas faixas já existentes do programa e destinar os recursos do Fundo de Garantia para a nova faixa.

Lula subiu ao palco do evento em Sorocaba com mais de duas horas de atraso.

Na chegada à cidade, o avião do presidente arremeteu na primeira tentativa de pousar no Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, por volta de 15h20, mas conseguiu aterrissar em segurança logo em seguida.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que o procedimento decorreu de fortes ventos na região.

O susto ocorre meses após o presidente ter enfrentado uma pane aérea que o obrigou a passar mais de quatro horas dando voltas em torno de um aeroporto no México, em outubro.

Além de Haddad, também acompanharam o petista o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

A visita foi motivada pelo plano da Toyota em investir R$ 11,5 bilhões para expandir sua fábrica até 2030 para produzir veículos no modelo híbrido-flex no país.

Lula teve uma reunião de cerca de 40 minutos com executivos da empresa, visitou as obras do novo campo fabril e conheceu a linha de produção da montadora japonesa.

Esta foi a segunda visita de Lula a Sorocaba em quatro dias.

O presidente tinha vindo à cidade na sexta-feira para anunciar a entrega de 789 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu.

Na ocasião, Lula trocou cortesias com o prefeito da cidade, Rodrigo Manga (Republicanos), aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Manga, que foi vaiado por apoiadores de Lula na semana passada, não compareceu à nova visita do presidente à cidade.

Lula embarca de volta a Brasília no início da noite. Sua chegada à capital federal está marcada para 19h50.

