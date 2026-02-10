"Estamos vivenciando o maior volume de investimentos do setor portuário", diz Silvio Costa Filho

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou, nesta terça-feira, do evento CEO Conference Brasil 2026 realizado pelo BTG Pactual, onde integrou o painel “As perspectivas para os modais de transporte no Brasil”.

Durante o encontro, que reuniu o ministro Renan Filho (Transportes), lideranças do mercado financeiro e do setor produtivo, o ministro de Portos e Aeroportos destacou o momento histórico vivido pelo setor portuário brasileiro, marcado por forte expansão e volumes recordes de investimentos.

Reconhecido pela interlocução com agentes do mercado financeiro, empresários e investidores nacionais e internacionais, Silvio Costa Filho ressaltou que o diálogo permanente com o setor privado tem sido fundamental para destravar projetos estratégicos e ampliar a confiança no ambiente de negócios do país.

“Estamos trabalhando muito para fortalecer a agenda portuária brasileira. Estamos vivenciando o maior volume de investimentos do setor na história”, afirmou o ministro, ao comentar o planejamento do Governo Federal para o setor.

Segundo ele, ainda em 2026, o Brasil deverá realizar mais de 19 leilões portuários, consolidando um novo ciclo de crescimento da infraestrutura logística. Entre os projetos de maior relevância, Silvio destacou o Porto de São Sebastião e o Tecon Santos 10, que será, segundo ele, o maior leilão da história do setor.

“Vamos fazer o maior leilão da história, que é o Tecon Santos 10. Esperamos investimentos da ordem de mais de R$ 4 bilhões”, disse .

O ministro enfatizou que o volume total de aportes previstos para o setor portuário brasileiro neste ano ultrapassa R$ 30 bilhões, refletindo a confiança de investidores no país.

“Esse ano, temos no Brasil mais de R$ 30 bilhões em investimentos no setor portuário, que é um setor que vem crescendo nos últimos três anos o equivalente a mais de 5%”, pontuou .

Silvio Costa Filho também chamou atenção para o crescimento expressivo do segmento de contêineres, que tem apresentado desempenho acima da média.

“O setor de contêineres tem crescido mais de 15%, e isso é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para geração de emprego e renda”, afirmou .

De acordo com o ministro, o avanço da infraestrutura portuária tem atraído não apenas investidores nacionais, mas também um volume significativo de capital estrangeiro.

“Estamos muito animados com o volume de investimentos não só de brasileiros investindo em nosso país, mas também com o grande volume de investimentos estrangeiros que estão vindo para o Brasil”, destacou.

Ao encerrar sua participação no painel, Silvio reforçou o impacto social e econômico da agenda portuária.

