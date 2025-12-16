A- A+

REESTRUTURAÇÃO Estão pegando caso de uma estatal específica e generalizando, diz ministra A declaração faz referência aos Correios, que vivem a maior crise da sua história

A ministra da Gestão, Esther Dweck, criticou nesta terça-feira, 16, o que chamou de uma "generalização" que aponta para problemas em todas as estatais a partir de um caso de "uma estatal específica." A declaração faz referência aos Correios, que vivem a maior crise da sua história, embora a ministra não tenha mencionado a empresa nominalmente.

"As pessoas estão falando que as estatais estão com problema, e tentando pegar um caso de uma estatal específica, de um setor que está passando por uma reestruturação no mundo inteiro, e tentando generalizar isso", disse Esther, em um evento da Caixa. "Quase todo fim de semana sai um editorial falando que tem que privatizar as estatais", acrescentou.

Segundo a ministra, o conjunto das estatais brasileiras teve lucro de R$ 92 bilhões no primeiro semestre. No fechamento de 2024, as empresas tinham R$ 3,7 trilhões de ativos, R$ 1 trilhão de faturamento e R$ 116 bilhões de lucro livre, ela disse.

"Eu tenho feito falas para demonstrar para a população brasileira que esse ataque às estatais acaba sendo um ataque a um patrimônio público, um patrimônio do povo brasileiro", disse a ministra. "Este banco a Caixa é um grande patrimônio, um grande ativo que temos", acrescentou, destacando o papel dos bancos públicos de fazer empréstimos de longo prazo.

Veja também