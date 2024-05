Estatal de Abu Dhabi desiste de comprar Braskem

A- A+

A Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), a estatal de petróleo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, desistiu de comprar uma fatia na Braskem. A empresa petroquímica tem a Petrobras com 47% do capital votante e a Novonor com 50,1% das ações.

A informação foi dada pela própria Braskem em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em novembro de 2023, a Adnoc fez uma nova oferta para comprar a fatia da Novonor (antiga Odebrecht) na Braskem. O valor anunciado na época foi de R$ 10,5 bilhões. E desde então os árabes passaram a analisar as operações enquanto a Petrobras fazia um due dilligence na Braskem.

No comunicado, a Braskem disse que a Novonor foi informada de desistência pela própria Adnoc. "Fomos informados pela Adnoc que não têm interesse em dar continuidade ao processo de análise e negociações com a Novonor", disse a Braskem.

Porém, a Brakem lembrou que a Novonor "segue plenamente engajada no processo, em linha com o compromisso assumido com suas partes relacionadas".

A Braskem é líder no mercado de resinas termoplásticas (polietileno, polipropileno e PVC) das Américas, enquanto a Unipar vem na segunda colocação na produção de PVC na América do Sul, sendo a principal produtora de cloro e soda na região

Pela proposta da Adnoc, a Novonor poderia ter até 3% do total de ações de emissão da Braskem. Com os recursos da venda, a Braskem pagaria parte de suas dívidas com os bancos, que são os credores da construtora.

Antes da Adnoc, a Unipar, uma das principais produtoras de PVC, cloro e soda na América do Sul, chegou a fazer uma proposta para comprar a totalidade das ações que a Odebrecht na Braskem através de uma oferta pública de ações. Depois, a J&F, holding controlada pela família Batista, apresentou uma proposta no valor de R$ 10 bilhões pela totalidade das ações da Novonor na empresa. Porém, as propostas venceram e não foram renovadas, segundo fontes.

Veja também

Sudene Sudene e IBGE firmam parceria para a integração de dados sobre a região