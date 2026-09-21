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NEGÓCIOS

Estatal italiana de correios se torna controladora indireta da TIM Brasil

Poste Italiane, que já era maior acionista da Telecom Italia, amplia sua participação a 66,62% do capital da companhia

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Rede TIMRede TIM - Foto: Reprodução

A Poste Italiane, serviço postal controlado pelo governo italiano, é agora a acionista controladora da Telecom Italia, após a aquisição da companhia. Com isso, passa a ter o controle indireto da TIM Brasil, segundo comunicado divulgado ao mercado.

A Poste já era a maior acionista da Telecom Italia, com uma participação de 27% nas ações ordinárias. Após a conclusão de uma oferta para compra do controle total da companhia, essa fatia sobe a 66,62%. O acordo coloca a operadora de telefonia novamente sob controle estatal três décadas após sua privatização.

A liquidação do pagamento pelas ações da Telecom Italia engregues durante o período inicial da oferta de ações ocorreu no último dia 18 de setembro, segundo a Bloomberg.

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A Poste Italiane informou que o período de adesão será reaberto entre esta segunda-feira e 25 de setembro, em conformidade com a regulação, explicou a TIM Brasil.

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