Estepe temporário: use com segurança

Cada vez mais presente nos modelos de veículos que saem das montadoras, o estepe temporário, também chamado de “estepe fino” ou “estepe de emergência”, é uma solução pensada para situações pontuais.

O objetivo é permitir que o motorista continue rodando até encontrar um local apropriado para a substituição ou reparo do pneu original danificado. Mas, embora prático, seu uso requer atenção a uma série de recomendações técnicas e de segurança.

Diferentemente dos pneus convencionais, o estepe temporário tem dimensões reduzidas: ele é mais estreito, tem menor diâmetro e construção simplificada. Isso não é por acaso. A principal vantagem está no ganho de espaço no porta-malas, uma característica importante, especialmente em veículos com rodas maiores ou que contam com espaços internos mais compactos.

Menos custo

Além disso, o estepe é consideravelmente mais leve, o que contribui para a redução do peso total do veículo, favorecendo o consumo de combustível e facilitando o manuseio na hora da troca.

Outro ponto positivo é o custo. Como são menores e tecnicamente mais simples, os estepes temporários costumam ter preços de reposição inferiores aos pneus convencionais, o que representa economia no momento da manutenção.

No entanto, o uso desse tipo de pneu exige precauções específicas. “Não podemos esquecer de que ele possui características construtivas diferentes, o que altera a dinâmica do carro, entregando uma menor aderência ao solo e estando sujeito a um maior aquecimento durante a rodagem quando utilizado por longas distâncias ininterruptamente, entre outros aspectos que podem colocar a segurança em risco”, alerta Renato Siqueira, gerente de serviços técnicos ao cliente da Continental Pneus na América do Sul.

Estrutura diferenciada influencia a dinâmica do veículo, exigindo mais precauções. | Foto: Freepik

Recomendações

Entre as principais recomendações para o uso seguro do estepe temporário, destacam-se:

Velocidade limitada: a maioria dos fabricantes estabelece um limite máximo de velocidade entre 80 km/h e 90 km/h. Ultrapassar essa faixa pode comprometer a segurança e causar danos ao pneu de emergência.

Distância curta: o estepe deve ser usado apenas pelo tempo necessário para se deslocar até uma oficina, centro automotivo ou borracharia. Rodar por longas distâncias com ele não é recomendado.

Nunca utilizar como substituto definitivo: por não possuir as mesmas características técnicas dos pneus originais, como banda de rodagem, resistência à abrasão e capacidade de frenagem, o estepe de emergência não pode, em hipótese alguma, ser usado como pneu fixo.

Cheque a calibragem periodicamente: por ficar armazenado no porta-malas por longos períodos, é comum que o estepe temporário perca pressão. A recomendação é verificar a calibragem ao menos uma vez por mês e sempre antes de viagens mais longas.

Evite o uso com tração integral (AWD): em veículos com tração integral, rodar com um pneu diferente em tamanho pode causar desgaste no sistema de tração ou até danos mecânicos. Verifique o manual do proprietário para instruções específicas nesses casos.

Vale lembrar que, em alguns veículos modernos, o estepe temporário foi substituído completamente por kits de reparo de pneus (com compressor e selante), o que também exige conhecimento prévio do motorista sobre como operar o sistema em caso de emergência.

