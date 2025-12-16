Esther Dweck: presidente dos Correios dará coletiva para apresentar plano de reestruturação

A- A+

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta terça-feira (16) que o novo presidente dos Correios fará uma apresentação ao público do plano de reestruturação da empresa na quarta, 17. Ela participa do programa Bom dia, Ministra, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Sobre os Correios, amanhã o presidente dos Correios, Emmanoel, deve fazer uma grande coletiva para apresentar o plano de reestruturação. Acho importante que ele apresente, ele é o responsável pelo plano", afirmou.

Segundo Dweck, esse plano já foi apresentado a uma comissão de ministros do governo, que acompanha de perto essa questão. A estatal tenta um empréstimo com garantia da União de cerca de R$ 20 bilhões para conseguir se reestruturar.

A ministra afirmou ainda que serviço postal universal é um problema que está sendo enfrentado por vários países no mundo todo, com diferentes soluções. Ela deu exemplos em que o país decide que o serviço será deficitário e outros em que teve outros produtos agregados.

"Nós do governo, na verdade, a gente acompanha esse plano, ele apresentou a uma comissão de ministros (...) mas ele vai apresentar amanhã e acho importante que ele fale sobre o plano específico dele", completou.

Dweck declarou ainda que, apesar dos Correios, o conjunto das estatais dá lucro e deve ter um lucro maior que o ano passado.

"Se a gente olha o conjunto das estatais brasileiras, elas estão tendo um lucro e um lucro muito pujante. No ano passado, as 44 estatais brasileiras com um todo tiveram um lucro de mais de R$ 116 bilhões e esse ano, já no primeiro semestre, chegou a R$ 96 bilhões. Então, provavelmente esse ano o lucro será muito superior ao ano passado", disse.



