BRASIL Estimativa no Focus do BC para o dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,50 Para o fim de 2028, se manteve em R$ 5,52, pela 5ª semana consecutiva

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50 pela 16ª semana consecutiva. A projeção para a moeda no fim de 2027 oscilou de R$ 5,51 para R$ 5,50. Há um mês, era de R$ 5,50.

Para o fim de 2028, se manteve em R$ 5,52, pela 5ª semana consecutiva. Para 2029, passou de R$ 5,58 para R$ 5,57. Há um mês, era de R$ 5,56.

A moeda americana fechou 2025 cotada em R$ 5,4840, com perda acumulada de 11,18% frente ao real. A apreciação da divisa brasileira foi motivada pelo enfraquecimento global do dólar e pela atratividade das operações de carry trade, na esteira do forte ciclo de aperto monetário conduzido pelo Banco Central, que levou a Selic a 15% ao ano.





A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

