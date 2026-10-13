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Mercado Financeiro

Estimativa para a Selic no fim de 2026 passa de 13,50% para 13,25% no Focus do BC

Em 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa em 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano

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Estimativa para a Selic no fim de 2026 passa de 13,50% para 13,25% no Focus do BCEstimativa para a Selic no fim de 2026 passa de 13,50% para 13,25% no Focus do BC - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 diminuiu de 13,50% para 13,25%, depois de duas leituras consecutivas de estabilidade. Considerando só as 48 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano permaneceu em 13,25%.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 ficou em 12,00% pela 17ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 47 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, porém, a mediana diminuiu de 12,00% para 11,75%.

Em 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano. Foi o quinto corte consecutivo dos juros.

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A Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá incorporando novas informações e acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o Copom na ata da reunião.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 ficou em 10,50% pela 15ª semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 23ª semana consecutiva.

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