ESTADOS UNIDOS Estímulo da China impulsiona consumo doméstico antes do 'choque tarifário' prometido por Trump Ameaça de Trump de impor tarifa sobre maioria das importações chinesas representa risco significativo para o setor exportador do país asiático

A China entrou no quarto trimestre com uma economia mais equilibrada, à medida que o crescimento do consumo quase alcançou o da produção industrial, em uma tendência de alta que agora depende de quanto mais estímulo Pequim pode implementar caso ocorra um choque tarifário com o retorno de Donald Trump à presidência dos EUA em 2025.

As vendas no varejo expandiram no ritmo mais rápido em oito meses em outubro, de acordo com dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas na sexta-feira, superando as previsões de todos os 29 economistas consultados pela Bloomberg.

A produção industrial aumentou em um ritmo ligeiramente mais lento do que no mês anterior, mas manteve-se acima de um nível crítico para alcançar a meta de crescimento do governo para 2024, de cerca de 5%.

A força no consumo é encorajadora após uma recuperação desigual na China, na qual os gastos das famílias ficaram atrás da produção, prejudicados pelo fraco ânimo dos consumidores e do setor privado.









Estimular a demanda doméstica pode se tornar ainda mais urgente após a reeleição de Trump como presidente dos EUA na semana passada, dado que sua ameaça de impor uma tarifa de 60% sobre a maioria das importações chinesas representa um risco significativo para o setor exportador do país asiático.

"Há sinais preliminares de que as políticas estão voltadas para reequilibrar a economia e seu modelo de crescimento — disse Jacqueline Rong, economista-chefe para a China no BNP Paribas SA".



"Se a recuperação moderada pode continuar no próximo ano depende de quais políticas adicionais serão implementadas. Acreditamos que mais suporte político será necessário para manter o impulso de crescimento em 2025".

O índice de referência CSI 300, que reúne ações locais da China, apagou brevemente as perdas durante o pregão matutino após a divulgação dos dados, mas fechou em queda de 1,8% na sexta-feira, à medida que as preocupações com um agravamento das tensões com os EUA superaram os sinais de estabilização econômica.



As ações chinesas em Hong Kong subiram 0,2% às 15h30, horário local, após caírem 0,6% mais cedo.

As quedas nos preços dos imóveis diminuíram, embora seja necessário tempo para que o estoque de propriedades seja absorvido e a confiança dos incorporadores se recupere o suficiente para investir em novos projetos. Os investimentos em infraestrutura permaneceram estáveis, e a taxa de desemprego urbano caiu para o menor nível desde junho.

"Diante de um potencial choque com Trump, a China não tem escolha a não ser impulsionar os gastos domésticos", disse Raymond Yeung, economista-chefe para a Grande China no Australia & New Zealand Banking Group.

Embora os dados de um único mês não sejam suficientes para confirmar um reequilíbrio sólido em direção ao consumo, "liberar as economias das famílias é certamente a única saída daqui para frente", afirmou.

As vendas no varejo saltaram 4,8% em relação ao ano anterior, superando a projeção de crescimento de 3,8% e registrando a taxa mais forte desde fevereiro.

A produção industrial aumentou 5,3%, em comparação com um crescimento de 5,4% no mês anterior, mas abaixo da previsão dos economistas de um aumento de 5,6%.

O investimento em ativos fixos expandiu 3,4% nos primeiros 10 meses, inalterado em relação ao período de janeiro a setembro. O investimento em propriedades caiu 10,3% no período.

A taxa de desemprego urbano caiu para 5%, em comparação com 5,1% em setembro.

Os indicadores divulgados na sexta-feira capturaram os efeitos imediatos das medidas de estímulo mais ousadas da China desde a pandemia, destinadas a garantir que o país atinja sua meta de crescimento anual.

A questão agora é até que ponto Pequim está disposta a ir para impulsionar a demanda interna e enfrentar a deflação.

“Devemos estar cientes de que o ambiente externo está cada vez mais complicado e severo, a demanda efetiva ainda é fraca internamente, e a base para uma recuperação econômica contínua precisa ser fortalecida”, apontou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) em um comunicado.

A desaceleração da expansão econômica no último trimestre, para o nível mais fraco desde o início de 2023, levou os formuladores de políticas a implementar cortes significativos nas taxas de juros e medidas de apoio aos mercados imobiliário e de ações.

As autoridades também lançaram um programa de troca de dívida de US$ 1,4 trilhão para conter os riscos de endividamento enfrentados pelas autoridades locais e abrir espaço fiscal para promover o crescimento.

Os dados divulgados anteriormente para outubro mostraram um panorama misto do estado da segunda maior economia do mundo.

O sentimento entre fabricantes e prestadores de serviços melhorou, e o crescimento das exportações atingiu o maior nível em dois anos.



No entanto, a inflação permaneceu próxima de zero, e a expansão do crédito desacelerou mais do que o esperado, refletindo uma demanda doméstica fraca.

O ministro das Finanças, Lan Fo’an, prometeu uma política fiscal “mais contundente” no próximo ano, sinalizando um aumento no déficit orçamentário, expansão na emissão de títulos especiais locais e maior flexibilidade no uso dos recursos arrecadados. Ele também sugeriu maior apoio ao programa de troca de carros antigos por novos (cash-for-clunkers).

A queda nos preços de novas habitações desacelerou para o menor ritmo desde março, enquanto a redução no custo de imóveis usados foi a menor em mais de um ano, segundo dados do NBS. A queda nas vendas de propriedades também diminuiu.

A infraestrutura provavelmente continuará sendo um foco de apoio governamental no próximo ano, dado que o setor manufatureiro está enfrentando excesso de capacidade e um grande volume de estoques precisa ser reduzido no mercado imobiliário, disse Rong, do BNP.

