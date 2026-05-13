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EMPREGO Estoque de empregos formais no Brasil sobe 5% em 2025, a 59,971 milhões, mostra Rais A remuneração média caiu 0,5% na mesma base de comparação

O estoque de empregos formais no Brasil subiu 5% em 2025 na comparação com 2024, chegando a 59,971 milhões, de acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) divulgada pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (13).

A remuneração média caiu 0,5% na mesma base de comparação, chegando a R$ 4.434,38.

Já número de estabelecimentos com empregados subiu 2,1% em 2025, chegando ao número de 4,8 milhões.

Do estoque de empregos, 46,128 milhões são celetistas, 12,657 milhões estatutários e ainda mais 1,186 milhão de postos de trabalho em outros formatos.

O principal setor empregando esse estoque é o de serviços, com 35,695 milhões, com alta de 7,2%.

Logo depois vem o comércio com 10,487 milhões (+1,7%), a indústria com 9,017 milhões (+1,7%), a construção com 2,57 milhões (+2,5%) e a agropecuária com 1,812 milhões (+1,6%).

A administração pública teve o maior aumento porcentual no estoque, com 11,10%, chegando a 18,432 milhões de empregos formais em 2025.

Nas empresas, a maior variação de estoque de empregos formais foi naquelas com mil ou mais funcionários, que apresentaram variação de 11,3%, chegando a 17,553 milhões de postos formais.

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